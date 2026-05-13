Wall Street: Volvió a subir el riesgo país y se derrumbaron las acciones argentinas

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró hoy en baja/alza, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron con bajas/alzas.

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Mercados El Riesgo País volvió a superar los 500 puntos

El S&P Merval cayó hoy 2% hasta los 2.738.354,49 puntos.

En un panel líder donde se disputaron las pérdidas, encabezaron los papeles de Edenor (-3,9%), Transener (-3%) y BBVA (-2,8%).

Por el lado de las subas, únicamente Telecom (2,25%), Banco de Valores (2%) y Aluar (2%) registraron incrementos.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron promediaron pérdidas. El máximo retroceso fue de Globant (-8,3%), seguido por Corporación América (-4,4%) y Edenor (-4,2%).

Solamente Tenaris y Telecom avanzaron con ganacias de hasta 2%.

En los títulos públicos, los bonos retrocedieron hasta 1,2%, por lo que el riesgo país se subió 22 unidades hasta los 523 puntos (+2,3%), según la medición de JP Morgan.