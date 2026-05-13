Iban en auto por Caucete, un patrullero los frenó por movimientos sospechosos y terminaron presos por portar armas

Un control policial realizado en Caucete terminó con tres hombres detenidos y el secuestro de varias armas de fuego, entre ellas un rifle con silenciador y una pistola calibre 40. El procedimiento ocurrió el domingo 26 de abril por la tarde y derivó en condenas dentro del sistema especial de Flagrancia.

Alarma en las aulas Tras el caso en Rivadavia, los antecedentes de alumnos con armas en escuelas de San Juan

Crece el escándalo Presunta megaestafa de la financiera: la fiscalía planteará la incompetencia y los damnificados denuncian pérdidas por más de $3.000 millones

Fuentes judiciales informaron que todo sucedió alrededor de las 14:40 sobre calle Juan José Bustos, antes de Callejón Escudero, en inmediaciones del barrio Los Olivos. Efectivos del Comando Radioeléctrico Este realizaban recorridas de prevención cuando detectaron un Fiat Uno de color claro cuyos ocupantes comenzaron a mostrarse nerviosos al advertir la presencia policial.

Los uniformados observaron movimientos extraños dentro del vehículo, como si intentaran ocultar elementos, por lo que decidieron detener la marcha del rodado e identificar a sus ocupantes: Florencio Antonio Yanzón, de 40 años y domiciliado en Caucete; Carlos Adrián Sheffer, de 58 años y oriundo de La Pampa; y Rodrigo Holgado, de 37 años, también de esa provincia.

Al hacer descender a los sospechosos, los policías vieron un rifle sobre el asiento trasero y municiones en el piso del vehículo. Ante esa situación realizaron una requisa de urgencia y encontraron otras dos armas escondidas debajo de los asientos delanteros.

WhatsApp Image 2026-05-13 at 21.12.47 (1)

Entre los elementos secuestrados había un rifle calibre 22 con mira telescópica, silenciador y seis municiones; un revólver calibre 38 sin numeración visible con ocho proyectiles; y una pistola Bersa Thunder Pro Mini calibre 40 con cargador y diez municiones.

Los tres hombres fueron trasladados a la Comisaría 9na de Caucete y quedaron vinculados a una causa por tenencia ilegal de arma de fuego, delito previsto en el artículo 189 bis del Código Penal.

Yanzón fue absuelto en el proceso judicial pese a tener una condena condicional vigente. En tanto, Rodrigo Holgado recibió una pena de tres años de prisión condicional, mientras que Carlos Adrián Sheffer fue condenado a ocho meses de prisión efectiva debido a que registraba antecedentes y condenas previas en La Pampa, condición que impidió una nueva pena en suspenso. El defensor fue el abogado Gerardo Bustos.