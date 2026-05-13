"Si no tenías para pagar, compraba los remedios de su bolsillo": el testimonio de pacientes del médico hallado sin vida en Capital

La muerte del médico Héctor David Marinero , hallado sin vida este martes en un departamento del Consorcio San Gabriel, en Capital, sigue generando conmoción en San Juan. Mientras la Justicia confirmó este miércoles que el profesional de 56 años falleció por un shock cardiogénico y descartó un crimen , decenas de pacientes, colegas y personas que lo conocieron comenzaron a despedirlo en redes sociales con mensajes cargados de dolor, gratitud y recuerdos sobre su costado humano y solidario.

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“David Marinero era el ser más bueno del mundo, solidario, que si no tenías para pagar y comprar los remedios salían de su bolsillo”, escribió una usuaria en la caja de comentarios de Tiempo de San Juan. El mensaje fue uno de los más comentados tras conocerse la noticia y reflejó una característica que se repitió en muchos testimonios: la predisposición del médico para ayudar incluso más allá de la consulta profesional.

Otro usuario recordó la atención que recibió un familiar en un momento delicado de salud. “Gran persona. Muy agradecido soy de él cuando mi padre estuvo muy mal. Gracias por todo David Marinero, que Dios todopoderoso te reciba en sus brazos. Descansa en paz”, expresó.

También hubo mensajes de personas que destacaron la contención emocional que brindaba el profesional. “Fue muy comprensivo con mi problema, me contuvo mucho. Que en paz descanse”, comentó una mujer, mientras que otra persona señaló: “Muy hermosa persona, de buen corazón y un libro abierto en medicina”.

Los mensajes de colegas y compañeros

Los recuerdos no quedaron únicamente en pacientes. Excompañeros de trabajo y personas ligadas al sistema sanitario sanjuanino también compartieron su pesar. “Tuve la oportunidad de trabajar con él en el servicio de Emergencias 107. Un excelente profesional y persona. QEPD”, escribió una usuaria. Otro comentario lo definió como “un gran compañero y excelente profesional”.

Marinero había trabajado además como médico laboral en distintas empresas de la provincia. “Hace unos años atrás fue médico laboral en mi trabajo. Desde mi experiencia, excelente médico”, escribió otro de los usuarios que reaccionó a la noticia.

Con el paso de las horas, las publicaciones comenzaron a multiplicarse en distintas redes sociales y portales de noticias. Muchas personas coincidieron en describirlo como un médico cercano, respetuoso y dispuesto a escuchar. En medio de la sorpresa por su fallecimiento, las historias personales empezaron a reconstruir una imagen marcada por la empatía y el trato humano.

El hallazgo en el departamento de Capital

La conmoción alrededor de su muerte creció desde el mediodía del martes, cuando un hermano y una sobrina ingresaron al departamento del médico, ubicado en el edificio San Gabriel, y lo encontraron sin signos vitales en una de las habitaciones. El hallazgo ocurrió cerca de las 12:30 y motivó un importante despliegue policial y judicial en la zona.

En un primer momento, la escena generó dudas y obligó a activar el protocolo de investigación de muerte dudosa. Personal del 107 constató el fallecimiento y luego intervino la UFI Delitos Especiales N°6, encabezada por el fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio.

Las primeras versiones que circularon hablaban de elementos llamativos dentro del departamento y de una posición del cuerpo que requería profundizar las pericias. Por ese motivo, Criminalística realizó inspecciones oculares, levantamiento de rastros y registros fotográficos en toda la vivienda.

Las pruebas que descartaron un crimen

Con el avance de la investigación comenzaron a descartarse indicios de un hecho violento. Según informaron fuentes judiciales, el departamento no presentaba signos de haber sido revuelto y en el lugar permanecían objetos de valor, entre ellos joyas, teléfonos celulares, la billetera personal del médico y las llaves de su camioneta.

Además, las cámaras de seguridad del consorcio fueron analizadas minuciosamente. Los investigadores revisaron las grabaciones desde el lunes a las 15, último momento en el que un vecino dijo haber visto con vida a Marinero, hasta el hallazgo del cuerpo. En ese lapso no se detectaron ingresos sospechosos ni movimientos extraños dentro del edificio.

Uno de los puntos que también había despertado interrogantes fue el hallazgo de preservativos usados dentro del departamento. Sobre ese aspecto, fuentes judiciales aclararon que pertenecían estrictamente a la vida íntima del médico y que habían sido secuestrados preventivamente mientras se intentaba determinar la mecánica de muerte. Con el resultado definitivo de la autopsia, esos elementos dejaron de tener relevancia penal.

Finalmente, el informe forense terminó de despejar las dudas: Héctor David Marinero falleció producto de un shock cardiogénico. Según trascendió, el médico padecía una afección coronaria crónica y tenía colocados tres stents.

En paralelo, la familia manifestó inquietud por la supuesta falta de un teléfono iPhone. Desde la Justicia explicaron que, si los allegados consideran que hubo una sustracción, deberán realizar una denuncia específica ante la UFI Delitos Contra la Propiedad, ya que la causa principal por la muerte quedó esclarecida.