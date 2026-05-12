Transitaba en auto por Albardón, fue atacado por dos ladrones y terminó acuchillado

Una pareja que transitaba en auto por Albardón fue emboscada por dos ladrones, que les robaron dinero en efectivo y los atacaron a cuchillazos. El hecho ocurrió en la madrugada del lunes y el conductor intentó enfrentarlos, pero recibió dos puntazos.

Todo ocurrió en los primeros minutos del lunes 11 de mayo, en la intersección de calles Sarmiento y Rawson, en Albardón. Las víctimas fueron Juan Farías , de 23 años, y su pareja, de apellido Gómez, quienes circulaban en automóvil cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes que se les atravesaron en el camino.

Según denunciaron en la Comisaría 18va, uno de los asaltantes aprovechó que el conductor frenó el vehículo y, a través de la ventanilla, sustrajo 20 mil pesos del interior del auto. En ese momento, Farías descendió del rodado y comenzó a forcejear con el otro sujeto, que lo atacó con un arma blanca y le provocó heridas en una de sus piernas. La mujer también intervino en medio del violento enfrentamiento.

Tras la agresión, los delincuentes escaparon y la pareja se trasladó por sus propios medios hasta el hospital departamental, donde el hombre recibió asistencia médica. Fuentes policiales indicaron que presentaba dos puntazos superficiales y luego fue dado de alta. La investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que interviene por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca.