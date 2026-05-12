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SMN

Miércoles fresco y con nubosidad en San Juan: la máxima llegará a los 22°C

Se anticipa para este miércoles una jornada parcialmente nublada, sin lluvias y con una mínima de 6°C en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
nubes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este miércoles una jornada parcialmente nublada y con temperaturas bajas en San Juan. La mínima prevista será de 6°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 22°C por la tarde.

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De acuerdo al pronóstico, el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante toda la jornada y no hay probabilidades de precipitaciones.

Además, se espera viento del sector Sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora, lo que contribuirá a mantener el ambiente fresco, especialmente durante la mañana y la noche.

Tras varios días con mañanas frías, el otoño continúa haciéndose sentir en la provincia, aunque con tardes algo más templadas.

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