Hay cambio de horario en la feria de la Expo Minera, por el alerta de fuertes ráfagas en San Juan

La organización de la Expo Minera modificó este viernes el horario de cierre de la feria comercial debido al pronóstico de fuertes ráfagas de viento previstas para la tarde y la noche en San Juan. A través de un comunicado oficial, informaron que la exposición del tercer día finalizará a las 19, dejando sin efecto la extensión excepcional que estaba prevista hasta las 21.

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Según explicaron desde el evento, la decisión se tomó luego de la actualización de los reportes meteorológicos y tras mantener coordinación con el Gobierno provincial, el Comité de Emergencia (COE) y las áreas de seguridad y prevención. El objetivo principal, remarcaron, es resguardar la integridad de asistentes, expositores, trabajadores y proveedores que participan de la feria en el predio del Estadio del Bicentenario.

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“Debido a las condiciones climáticas previstas para la jornada de hoy, que anticipan la llegada de fuertes ráfagas de viento durante el horario vespertino, se decidió modificar el cronograma de cierre de actividades”, señalaron desde la organización.

El cambio se da en medio de una nueva alerta meteorológica para gran parte de la provincia. A solo dos días del temporal que provocó daños en distintos puntos de San Juan, desde Protección Civil advirtieron que este viernes por la noche ingresará un fuerte viento del sector sur, con ráfagas que podrían superar los 65 kilómetros por hora en varias zonas.

De acuerdo al reporte oficial, los departamentos más afectados serían 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde las condiciones comenzarían a desmejorar entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado.

En paralelo, también continúa vigente una alerta amarilla para la zona cordillerana, donde se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas superiores a los 90 km/h en sectores de mayor altura.

Frente a este escenario, las autoridades recomendaron asegurar objetos que puedan desprenderse, evitar circular bajo árboles o carteles inestables y conducir con extrema precaución. Además, recordaron que ante cualquier emergencia están habilitadas las líneas 911, 100 y 103.