Viernes templado en San Juan con cielo mayormente despejado y leve ascenso de la temperatura

El calor continúa presente en el otoño sanjuanino, este martes.

San Juan transitará este viernes bajo condiciones climáticas estables, con un marcado predominio del sol y temperaturas en suave ascenso. De acuerdo con el pronóstico, el día comenzará fresco, con una mínima estimada en 9 grados, pero con el correr de las horas el termómetro irá subiendo hasta alcanzar una máxima cercana a los 23 grados.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante gran parte de la jornada, lo que favorecerá una tarde agradable y con buena amplitud térmica. No se esperan precipitaciones ni fenómenos significativos, mientras que el viento será leve, predominando del sector sur en las primeras horas y rotando hacia el este por la tarde.

Se trata de un escenario típico de otoño en la provincia, con mañanas frescas que contrastan con tardes templadas, ideal para actividades al aire libre. Hacia la noche, la temperatura volverá a descender de manera progresiva, manteniendo el patrón de días estables que viene registrándose en la región.

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