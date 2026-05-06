Atención: podría haber cortes de agua en la provincia debido al viento Zonda

Las fuertes ráfagas de viento Zonda que llegaron a la provincia este miércoles por la tarde generaron más de un dolor de cabeza para los sanjuaninos. Es que las ramas caídas, la tierra en el aire, los cortes de energía y de Internet, se le sumaron cortes de agua en distintos puntos de San Juan.

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Desde Obras Sanitarias (OSSE), emitieron un comunicado para alertar sobre los problemas que podría causar el fuerte viento en el suministro de agua potable.

El organismo advirtió que el mal tiempo podría generar "la interrupción del suministro eléctrico u obstrucciones en las tomas de agua cruda afectando el normal funcionamiento de los sistemas de agua potable".

En este sentido, OSSE también recomendó a los ciudadanos la importancia de contar con tanques domiciliarios que permitan continuar con el servicio a pesar de los cortes o disminuciones de la presión. Del mismo modo, de aconsejó cuidar el consumo de agua potable mientras esté vigente el alerta meteorológica.

Acá el comunicado completo: