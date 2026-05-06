miércoles 6 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En números

Los alarmantes datos que explican la saturación del sistema de salud en San Juan

La crisis en las obras sociales provocó una migración de pacientes del sistema privado al público, lo que generó un colapso en los hospitales centrales de la provincia.

Por Ana Paula Gremoliche
image

Las obras sociales en la Argentina atraviesan una grave crisis que se explica por el desfinanciamiento, aumentos de costos y problemas estructurales, por lo que se empezaron a ajustar y a demorar ciertas coberturas. Esta situación, sumada a las dificultades económicas individuales, provocó una migración de pacientes del sistema de salud privado al público. San Juan no es la excepción y hay números que lo confirman: en los últimos dos años, la demanda en la salud pública aumentó un 63%.

Lee además
El ratón colilargo es el principal transmisor del hantavirus.
Salud

Alarma en el país por tres muertes por hantavirus: cuál es la situación en San Juan
una mirada de cerca al gigante de la salud dental en obra que emplea a 60 sanjuaninos y redefine el paisaje urbano
Avances

Una mirada de cerca al gigante de la salud dental en obra que emplea a 60 sanjuaninos y redefine el paisaje urbano

El gran aumento en la demanda se explica por una multiplicidad de factores, pero la combinación de dos son clave. El primero es la demora en la cobertura de algunas prestaciones por parte de las obras sociales y, el segundo, es la incapacidad de los pacientes de pagar los plus en las obras sociales. Pese a que actualmente se aplica la Ley de Ley N.º 1582-Q, que establece el recupero de costos, muchas veces ese dinero se recupera de manera incompleta, lo que genera un desfinanciamiento del sistema público.

A este escenario se suma otro dato que expone con claridad el cambio de comportamiento en el sistema: aunque en la provincia hay más de un centenar de obras sociales activas, el 70% de la demanda se concentra en apenas 20. Sin embargo, incluso dentro de ese grupo, el sistema público registra deudas por prestaciones brindadas, lo que obligó al Gobierno a avanzar en mecanismos de cobro más agresivos, como las ejecuciones fiscales.

En paralelo, el crecimiento de la atención pública no solo responde a la caída de cobertura efectiva, sino también a una mayor accesibilidad del propio sistema. En los últimos dos años, se ampliaron servicios, se incrementó la cantidad de turnos y se descentralizaron prestaciones, lo que también contribuyó a atraer más pacientes. Actualmente, entre el 0800 y el chatbot oficial se otorgan alrededor de 52.000 turnos mensuales, casi el triple de lo que se entregaba al inicio de la gestión.

El impacto de esta sobrecarga se refleja especialmente en los hospitales de mayor complejidad, como el Rawson y el Marcial Quiroga, donde cerca del 80% de las consultas en guardia corresponden a casos leves que podrían resolverse en centros de salud periféricos. Esta concentración no solo genera demoras, sino que tensiona recursos diseñados para atender cuadros más graves.

En este contexto, uno de los casos más representativos es el del PAMI, que hoy concentra una porción significativa de las prestaciones en el sistema público. Según datos oficiales, el 43% de las cirugías traumatológicas del Hospital Rawson corresponden a afiliados de esa obra social, cifra que asciende al 80% en el caso de las operaciones de cadera. Sin embargo, la cápita que se recibe no alcanza a cubrir ni una fracción de los costos reales de atención, lo que en la práctica implica que la Provincia absorbe gran parte del gasto.

La situación se complejiza aún más en el interior de la provincia, donde la oferta privada es prácticamente inexistente. En esos departamentos, el sistema público no solo actúa como principal prestador, sino como única alternativa, lo que refuerza la presión sobre centros de salud y hospitales provinciales.

Para tratar de evitar este nivel de saturación, desde la Provincia ya se tomaron acciones que apuntan a descongestionar el sistema. Una de ellas es la ampliación de las guardias en 16 centros de salud de todo San Juan. El objetivo es bajar el nivel de demanda en los hospitales centrales un 50%, hacia fines de este 2026.

Temas
Seguí leyendo

Lanzan una advertencia por una de las mayores amenazas para la salud en Argentina: hay tres muertes por hora

Vacuna antigripal: ya se la colocó un 60% más de sanjuaninos que en el mismo lapso del año pasado y llegan refuerzos

Charly García fue dado de alta tras la cirugía de riñón

Sin esperas: 15 hospitales sanjuaninos darán más servicios las 24 horas

Galperin le contestó a Coscu y redobló la apuesta en la polémica por las jubilaciones

Milei salió al cruce de versiones sobre la salida de Adorni

El manual de supervivencia del giojismo en un PJ fragmentado: ¿será José Luis candidato en 2027?

Martín Menem defendió la continuidad de Adorni: "Creemos en él, estamos convencidos"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La intención del Gobierno de San Juan es que Pettovello visite el hogar en Pocito que se instalará en Casa Activa y lograr que Nación se ocupe del mobiliario.  
Visita nacional

Qué le pedirá el Gobierno de San Juan a Pettovello en su recorrida por varios departamentos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El viento Zonda llegaría entre las 16 y las 17 afectando a gran parte de San Juan.
Atención

San Juan bajo alerta por Zonda: a qué hora llegará el viento y por qué es considerado "extraño"

Se suspenden las clases en San Juan por el viento Zonda, este miércoles.
Importante

Por el viento Zonda, suspendieron las clases en San Juan: a qué turnos afecta la medida

Imagen ilustrativa
Escruche

Robaron dólares y costosos artículos de la casa de una familia extranjera en un barrio privado de Rivadavia

Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan
SMN

Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan

Rawson: identificó a los ladrones de su casa, fue a encararlos y terminó atacado a cadenazos por dos hermanos
Terrible

Rawson: identificó a los ladrones de su casa, fue a encararlos y terminó atacado a cadenazos por dos hermanos

Te Puede Interesar

Insólito: el empresario Storniolo fue acusado de falsificar documentos para librarse del proceso
Imputado por estafa

Insólito: el empresario Storniolo fue acusado de falsificar documentos para librarse del proceso

Por Luz Ochoa
La tormentosa relación de los padres del niño que se intoxicó con cocaína en Rawson: Qué asco que das
En las redes

La tormentosa relación de los padres del niño que se intoxicó con cocaína en Rawson: "Qué asco que das"

Los alarmantes datos que explican la saturación del sistema de salud en San Juan
En números

Los alarmantes datos que explican la saturación del sistema de salud en San Juan

Tras dejar la comunicación de Veladero, Santiago Victoria se incorporó a Minas Argentinas
Cambios

Tras dejar la comunicación de Veladero, Santiago Victoria se incorporó a Minas Argentinas

Suspenden la feria minera por el Zonda
Oficial

Suspenden la feria minera por el Zonda