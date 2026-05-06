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Galperin le contestó a Coscu y redobló la apuesta en la polémica por las jubilaciones

“Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado”, posteó en X el empresario. La respuesta del streamer.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lo que comenzó como una interacción en la red social X (antes Twitter) se convirtió en un debate nacional sobre la empatía, el sistema previsional y la desigualdad en Argentina. El protagonista del escándalo fue el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, quien mantuvo un tenso cruce con el reconocido streamer Martín Pérez Di Salvo, más conocido como "Coscu", luego de que el empresario se burlara de una jubilada que manifestó no tener dinero para comprar alimentos y medicamentos.

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El origen de la discordia: un emoji de risa

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La polémica se desató cuando Galperín reaccionó con un emoji de risa ante un video en el que una mujer de avanzada edad explicaba que su haber jubilatorio no le alcanzaba para vivir y que dependía de la ayuda de sus hijos para pagar sus remedios. El posteo original, difundido por una cuenta que cuestionaba a la mujer por no haber realizado aportes previsionales —debido a que se dedicó toda su vida a las tareas domésticas—, calificaba la situación como "Kukismo en estado puro".

Ante este gesto, Coscu fue uno de los primeros en alzar la voz, cuestionando duramente al multimillonario: “¿Cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada?”. El influencer defendió la posición de la mujer, argumentando que en épocas pasadas muchas se dedicaban exclusivamente a mantener a su familia como amas de casa.

La respuesta de Galperín: "Si no aportaste, no sos jubilado"

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Lejos de retractarse o llamarse a silencio, el empresario radicado en Uruguay decidió redoblar la apuesta y justificar su postura. Galperín utilizó sus redes para sentar una posición tajante sobre quién merece, a su criterio, percibir un beneficio previsional:

  • “Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado”, sentenció el empresario.
  • Además, fundamentó que “la jubilación sale de un porcentaje del sueldo que le sacan a los que sí trabajaron y aportaron”.

Sus declaraciones apuntaron directamente contra las moratorias previsionales que permitieron el retiro de millones de personas que no contaban con la totalidad de los aportes. Esta respuesta generó una nueva ola de críticas por la aparente falta de empatía del empresario ante la crisis económica que atraviesa el sector pasivo.

El contraataque de Coscu y el debate sobre la influencia

Tras leer las justificaciones de Galperín, Coscu volvió a la carga con una frase que se volvió viral: “Cómo te gusta el quilombo, Galperinardo”. El streamer profundizó su postura en el canal Blender, aclarando que su reacción no fue política sino "humana" y que le "hirvió la sangre" ver a una de las personas más ricas del país abordar de forma "sobradora y despectiva" a una anciana.

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Coscu también advirtió sobre la responsabilidad de figuras con tanto poder: “Galperín tiene que pensar en los tuits que hace... Generar odio hacia una viejita, no”. Por su parte, el debate sumó voces técnicas, como la de la economista Lucía Cirmi, quien recordó que el sistema previsional actual suele castigar las trayectorias laborales femeninas, señalando que solo el 5% de las mujeres logra jubilarse con todos los aportes debido a las interrupciones por cuidados domésticos.

Este enfrentamiento no solo expuso las diferencias ideológicas entre el empresario y el influencer, sino que instaló en la agenda pública la discusión sobre la percepción de la riqueza, la meritocracia y el rol del Estado en la protección de los adultos mayores

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