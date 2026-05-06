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Investigación

Más gastos de Adorni: 14 millones en muebles para su departamento de Caballito

El trabajo, hasta ahora desconocido, fue realizado por el mismo arquitecto que operó en su casa del country en Indio Cuá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Justicia detectó una nueva inversión de Manuel Adorni en una de sus propiedades: gastó 14 millones de pesos para renovar los muebles del departamento del barrio porteño de Caballito, donde vive junto a su familia. Así se desprende de las averiguaciones realizadas tras la declaración de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa de Indio Cuá.

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La causa por enriquecimiento ilícito, a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, avanzó además este miércoles con la testimonial de Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas acreedoras del jefe de Gabinete.

Miano también es socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada acreedora, y gestor de la compraventa del semipiso de la calle Miró al 500, en la firma de desarrollos urbanos TSJ Group. El testigo llegó a Comodoro Py antes de las 9, y dos horas más tarde se retiró sin brindar declaraciones a la prensa.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, en la testimonial ratificó la deuda que mantiene Adorni por los 65.000 dólares que invirtieron con Feijoo para modernizar el departamento de Caballito, antes de que las jubiladas se lo vendieran por 230.000 dólares. También afirmó que quien “se encargó de todo” fue su socio, Feijoo.

El jefe de Gabinete acordó regresar esos 65.000 dólares sin plazo ni interés, de palabra y sin ninguna documentación de por medio, siempre de acuerdo a lo dicho por los testigos.

La renovación del semipiso no terminó ahí. El contratista Matías Tabar, quien bajo juramento reveló haberle cobrado 245.000 dólares a Adorni y su esposa Bettina Angeletti por refaccionar su casa del country, trabajó por segunda vez para el matrimonio en Caballito.

El constructor aclaró que no intervino en la obra general que se había hecho a mediados de 2025, sino que le encargaron coordinar trabajos de carpintería, algo que ya había hecho en el barrio privado.

Según declaró Tabar, Adorni y Angeletti le pidieron que contactara al mismo carpintero que hizo los muebles de Indio Cuá.

En diciembre encargaron una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa de comedor diario, un mueble vajillero, un mueble de rack para TV, una mesa consola y un espejo, entre otros pedidos, recordó el contratista.

De acuerdo a su versión, esos trabajos se habrían completado o abonado entre enero y febrero de este año. La modalidad de pago de los $14 millones habría sido también en efectivo y sin factura.

El juez Lijo ordenó peritar el celular del contratista, donde se buscarán las conversaciones con Adorni, Angeletti y todos los proveedores con los que trabajó, para constatar las cifras informadas.

Los $14 millones en muebles se suman a los 365.000 dólares que el matrimonio Adorni gastó en los últimos dos años y medio, solamente en propiedades, según los números que recabó este medio. En el segmento de las deudas, el ministro coordinador tiene compromisos por más de 335.000 dólares, que en su mayoría vencen en noviembre.

La investigación apunta a esclarecer si el jefe de Gabinete y su esposa tienen cómo justificar estas erogaciones. Sus declaraciones juradas correspondientes al año 2025 aún no fueron presentadas ante la Oficina Anticorrupción, ya que tienen plazo hasta el 31 de julio próximo.

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