Corrió el Ironman en San Juan, es antiperonista, y llamaba a Adorni "domador": quién es Matías Tabar, el contratista que remodeló la casa del country

El nombre de Matías Tabar ha saltado de los registros de proveedores municipales a las portadas de los diarios nacionales tras su declaración clave en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Sin embargo, detrás del contratista que detalló una reforma de 245.000 dólares pagados en efectivo y "en negro", se esconde un perfil marcado por una férrea convicción política y una disciplina física de ultraresistencia.

Lejos de ser un opositor al actual Gobierno, Tabar es descrito por su entorno como un hombre de convicciones de derecha. Votante de Mauricio Macri y luego de Javier Milei , sus allegados aseguran que "más gorila que Matías no hay", llegando incluso a mantener acaloradas discusiones familiares en defensa de la gestión libertaria.

Su actividad en redes sociales no deja lugar a dudas sobre su antiperonismo. Durante el 2023, Tabar se dedicó a repostear críticas feroces contra figuras centrales del peronismo y el kirchnerismo, incluyendo a Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Sus dardos también apuntaron al sindicalismo, con menciones directas contra Roberto Baradel y los Moyano, y un rechazo explícito a una eventual candidatura de Axel Kicillof para 2027. Curiosamente, antes de que estallara el escándalo judicial, Tabar llegó a definir a Adorni en la red Threads como el “domador número 1”.

De las obras en Indio Cuá al asfalto de San Juan

Más allá de su rol como socio del grupo Alta Arquitectura, la verdadera pasión de Tabar es el deporte de alta exigencia. Se define como un corredor de pruebas de ultraresistencia, específicamente en la disciplina Ironman.

Dentro de su historial deportivo, Infobae precisó que participó en el exigente Ironman de San Juan, un circuito de 1,9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21 km de carrera a pie (media maratón). Tabar también ha acreditado su participación en el Ironman 5150, mostrando una faceta de deportista metódico que contrasta con la actual exposición mediática que, según sus amigos, le genera profunda vergüenza.

El hombre de las reformas de lujo

Tabar conoce bien la localidad de Exaltación de la Cruz, donde se ubica el country Indio Cuá. Allí fue donde, entre octubre de 2024 y julio de 2025, llevó a cabo la ambiciosa remodelación de la casa de Adorni, la cual incluyó desde el cambio de pisos por porcelanato hasta la construcción de una cascada en la pileta y la modernización de un jacuzzi.

Aunque ha sido proveedor del municipio desde la época de Fernando de la Rúa —pasando por gestiones kirchneristas y macristas—, Tabar asegura que su vínculo con Adorni fue por recomendaciones del barrio. Hoy, tras entregar su celular a la justicia y detallar los pagos del jefe de Gabinete, el contratista espera que baje la espuma mediática, aunque dejó una advertencia a sus íntimos: “Si siguen tirando del Gobierno, voy a salir y ahí sí, compren pochoclos”

Los posteos de Tabar

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