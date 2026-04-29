Adorni evitó responder sobre la estafa Libra

En varias ocasiones, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, evitó durante la sesión informativa en la Cámara de Diputados responder sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA, que promocionó el presidente Javier Milei y derivó en una estafa para miles de personas.

“La pregunta por $LIBRA ya fue respondida en el bloque anterior y en la intervención del anterior jefe de Gabinete en oportunidad de contestar a la interpelación realizada por esta cámara”, dijo en referencia a las explicaciones que, justamente un año atrás, dio en el recinto Guillermo Francos .

Sobre el informe de la Unidad de Tareas de Investigación, que el Poder Ejecutivo había creado para autoinvestigarse, el funcionario señaló que “fue oportunamente remitido para su agregación a la causa”.

“Respecto de la reserva de la información recabada por la UTI, el decreto 114/2025 dispone que la información deberá ser mantenida adoptando las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inalterabilidad y prevenir su revelación o divulgación no autorizada”, agregó y cerró: “No me corresponde pronunciarme sobre causas judiciales en trámite”.

Al momento de las preguntas, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien presidió la Comisión Investigadora $LIBRA, ya había anticipado lo que pasaría: “Muy probablemente usted vaya a evadir estas preguntas, como lo vienen haciendo desde hace más de un año. Pero estas preguntas, señor jefe de Gabinete, son centrales para entender y dilucidar un patrón de conducta que tiene este Gobierno, que es la confusión permanente entre lo público y lo privado, y el ejercicio del poder en la Argentina. Y son las mismas que, más temprano que tarde, también se van a tener que responder en la Justicia”.

En esa línea, le había preguntado al funcionario “¿Cuál es la normativa en la cual se han amparado para que el informe de la autoinvestigación UTI siga bajo secretismo y violando la Ley de Acceso a la Información Pública? Si usted conoce, antes de haber llegado a la función pública, al señor Mauricio Novelli, y si tuvo contacto posterior, una vez siendo secretario de Comunicación y ya jefe de Gabinete. Si me puede decir a qué se debió su participación en el Tech Forum el 19 de octubre del 2024, en la que usted participó junto con el presidente, ¿a qué se debieron las 16 reuniones habilitadas?”.

“¿A qué se debieron las más de 16 reuniones autorizadas en Casa Rosada y quinta presidencial de Olivos durante 2024 y 2025? Si usted, como jefe de gabinete, ratifica o rectifica lo dicho en este recinto por el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, que con respecto al token, promoción y estafa en $LIBRA, no hubo ningún tipo de control en relación al cuidado de la investidura presidencial. Si fue Novelli quien le dio el texto de la publicación y el contrato de $LIBRA al presidente para promocionarlo y difundirlo; si tiene conocimiento de lo que acordaron el presidente de la Nación y Hayden Davis en la reunión del 30 de enero en Casa Rosada. ¿A qué se debieron las comunicaciones entre Novelli, el presidente Milei, Karina Milei, otros funcionarios públicos entre el 14 y 15 de febrero, y si usted estuvo el 14 de febrero en la quinta presidencial de Olivos?”, enumeró ampliamente.

En el final, Ferraro aseguró que $LIBRA “no fue un hecho aislado”. “Y es verdad, usted puede elegir el silencio, pero lo que no va a poder evadir, lo que no va a poder evitar, es que se sigan haciendo estas preguntas y que, la verdad, finalmente llegue en la Justicia a la hora de investigar, cuando se decida investigar al poder cuando está en el poder”, concluyó.