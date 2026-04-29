miércoles 29 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tremendo

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas

Un hombre recibió una feroz golpiza que lo mandó al hospital casi convulsionando. Dijo que lo habían atacado entre cuatro ladrones, pero resultó ser mentira. Tenía vergüenza de admitir la verdad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-04-29 at 10.03.04 PM

Un hombre terminó en el hospital este lunes tras recibir una feroz golpiza. En el Hospital Rawson, donde entró convulsionando, dijo que había sido atacado por cuatro ladrones pero todo resultó ser una mentira.

Lee además
Imagen ilustrativa
Ataque callejero

Una patota golpeó a un hombre en Chimbas para asaltarlo y lo dejó convulsionando
le niegan la prision domiciliaria al trapero sosa, condenado por un asesinato en chimbas en 2021
Crimen en Villa del Sur

Le niegan la prisión domiciliaria al trapero Sosa, condenado por un asesinato en Chimbas en 2021

El episodio ocurrió en una vivienda de Chimbas. La víctima dijo que ahí fue atacada cuando intentaron robarle el celular. La Policía intervino y comenzó una investigación de oficio en la UFI Delitos contra la Propiedad por robo agravado. Más tarde, se dieron cuenta de que se lo había inventado.

Es que el hombre golpeado, de apellido Montenegro, terminó confesando que nadie quiso robarle y que, en realidad, sus cuñadas le dieron una paliza durante una discusión en un cumpleaños. Fue un suboficial de la Subcomisaría Santa Lucía Este el que terminó escuchando la verdad.

La golpiza de las cuñadas fue en un cumpleaños en la Villa del Sur, en Chimbas. Ahí estaba Montenegro junto a su novia con la que discutió. La pareja salió afuera del domicilio para no seguir peleando adelante de sus familiares y fue entonces cuando aparecieron dos cuñadas que agarraron al hombre de a patadas en la cabeza. Para escapar del lugar, Montenegro salió corriendo y terminó en el barrio Los Andes, desde donde finalmente contató a la Policía.

Al ser consultado sobre por qué no dijo la verdad desde el comienzo, reconoció que fue "por vergüenza de haber sido golpeado por dos mujeres".

Tras consultar con el Sistema Acusatorio, el hecho cambió de fiscalía. Dejó de intervenir UFI Delitos Contra la Propiedad y tomó el caso la Unidad Fiscal Genérica. La carátula ahora es lesiones.

Temas
Seguí leyendo

Tras una persecución en Costanera, atrapan a un sujeto con un arsenal de drogas en Chimbas

Cayó el tirador de Chimbas y Rivadavia: atacó viviendas a balazos y terminó detenido

Prestamista al que golpearon de un ladrillazo en Chimbas: el agresor seguirá preso a pesar de la insistencia de la defensa

Persecución, choque y un fallido escape de dos ladrones por el Canal Benavídez

La UNSJ llega a Chimbas con una batería de capacitaciones en oficios

Se metió a una casa de Chimbas en plena madrugada y le dieron una paliza

Atraparon en Chimbas a un delincuente que era intensamente buscado

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Investigan en San Juan el impacto del loro barranquero en la producción de pistacho.
Investigación

Loros barranqueros y pistacho en San Juan: qué dice la ciencia sobre el impacto en la producción

Imagen ilustrativa
Ataque callejero

Una patota golpeó a un hombre en Chimbas para asaltarlo y lo dejó convulsionando

Colita, la perra de la Plaza 25 de Mayo. Acompaña todos los días al kiosco de calle Mitre y Mendoza.
Personajes sanjuaninos

La historia de Colita: la perra que lleva 10 años en Plaza 25 de Mayo y es el alma de una esquina famosa del centro

Cierre de locales y despidos: cómo se vive la crisis de Correo Argentino en San Juan
Conflicto laboral

Cierre de locales y despidos: cómo se vive la crisis de Correo Argentino en San Juan

Ayuda al bolsillo para estatales: la Caja de Acción Social habilita nuevos montos en los solicitados créditos
Atención

Ayuda al bolsillo para estatales: la Caja de Acción Social habilita nuevos montos en los solicitados créditos

Te Puede Interesar

El dique El Tambolar.
Energía

Buscan resucitar El Tambolar: las tres opciones que se barajan dentro del gobierno

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas
Tremendo

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas

El ministro más buscado visita San Juan: Juan Bautista Mahiques vendrá a la Junta Federal de Cortes
Exclusivo Off the Record

El ministro más buscado visita San Juan: Juan Bautista Mahiques vendrá a la Junta Federal de Cortes

Las amenazas escolares llegaron a Iglesia y Jáchal
Revuelo

Las amenazas escolares llegaron a Iglesia y Jáchal

Desde adentro, miran de reojo a la Oficina de Calidad Institucional del Ministerio Público
Justicia sanjuanina

Desde adentro, miran de reojo a la Oficina de Calidad Institucional del Ministerio Público