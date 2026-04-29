Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas

Un hombre terminó en el hospital este lunes tras recibir una feroz golpiza. En el Hospital Rawson, donde entró convulsionando, dijo que había sido atacado por cuatro ladrones pero todo resultó ser una mentira.

Crimen en Villa del Sur Le niegan la prisión domiciliaria al trapero Sosa, condenado por un asesinato en Chimbas en 2021

Ataque callejero Una patota golpeó a un hombre en Chimbas para asaltarlo y lo dejó convulsionando

El episodio ocurrió en una vivienda de Chimbas . La víctima dijo que ahí fue atacada cuando intentaron robarle el celular. La Policía intervino y comenzó una investigación de oficio en la UFI Delitos contra la Propiedad por robo agravado. Más tarde, se dieron cuenta de que se lo había inventado.

Es que el hombre golpeado, de apellido Montenegro, terminó confesando que nadie quiso robarle y que, en realidad, sus cuñadas le dieron una paliza durante una discusión en un cumpleaños. Fue un suboficial de la Subcomisaría Santa Lucía Este el que terminó escuchando la verdad.

La golpiza de las cuñadas fue en un cumpleaños en la Villa del Sur, en Chimbas. Ahí estaba Montenegro junto a su novia con la que discutió. La pareja salió afuera del domicilio para no seguir peleando adelante de sus familiares y fue entonces cuando aparecieron dos cuñadas que agarraron al hombre de a patadas en la cabeza. Para escapar del lugar, Montenegro salió corriendo y terminó en el barrio Los Andes, desde donde finalmente contató a la Policía.

Al ser consultado sobre por qué no dijo la verdad desde el comienzo, reconoció que fue "por vergüenza de haber sido golpeado por dos mujeres".

Tras consultar con el Sistema Acusatorio, el hecho cambió de fiscalía. Dejó de intervenir UFI Delitos Contra la Propiedad y tomó el caso la Unidad Fiscal Genérica. La carátula ahora es lesiones.