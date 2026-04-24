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Tras una persecución en Costanera, atrapan a un sujeto con un arsenal de drogas en Chimbas

El hecho sucedió cuando personal policial advirtió la presencia del hombre que era buscado por abuso de armas y, por ello, intentó fugarse en su automóvil. Sin embargo, fue alcanzado por las autoridades que en su casa hallaron todo tipo de sustancias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un operativo policial que comenzó con una persecución en plena Costanera terminó con la detención de un hombre de 35 años y el secuestro de drogas en su vivienda, situada en Chimbas. El detenido fue identificado como Matías Ezequiel Aguilera, quien era intensamente buscado por una causa de abuso de armas.

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Según fuentes policiales, el hecho que originó la investigación ocurrió el pasado 11 de abril, cuando un Fiat Uno persiguió a una motocicleta en la que se trasladaba una pareja y efectuó al menos un disparo de arma de fuego en la zona de Villa Obrera. Por ese hecho, personal de la Comisaría 30 trabajaba para atrapar al conductor del vehículo.

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En ese marco, este viernes, efectivos lograron ubicar el auto circulando por la Costanera y, al intentar interceptarlo, se inició una persecución que culminó con la aprehensión del sospechoso y el secuestro del rodado. En el lugar intervino el fiscal de la UFI Genérica, quien dispuso la detención de Aguilera y el avance de las medidas judiciales.

Pese al despliegue, el arma de fuego utilizada en el hecho no fue encontrada, aunque -posteriormente- en su domicilio, ubicado en el barrio Los Pinos, los uniformados encontraron una importante cantidad de sustancias estupefacientes: alrededor de 270 gramos de marihuana, 273 gramos de cocaína y dos balanzas de precisión, elementos que suelen estar vinculados al fraccionamiento para la venta.

Ante este hallazgo, se dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión de delitos vinculados a la tenencia y distribución de drogas. Fue por eso que Aguilera quedó vinculado tanto a la causa por abuso de armas como a la investigación por estupefacientes.

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