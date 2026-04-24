Tras una persecución en Costanera, atrapan a un sujeto con un arsenal de drogas en Chimbas

Un operativo policial que comenzó con una persecución en plena Costanera terminó con la detención de un hombre de 35 años y el secuestro de drogas en su vivienda, situada en Chimbas . El detenido fue identificado como Matías Ezequiel Aguilera, quien era intensamente buscado por una causa de abuso de armas.

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Según fuentes policiales, el hecho que originó la investigación ocurrió el pasado 11 de abril, cuando un Fiat Uno persiguió a una motocicleta en la que se trasladaba una pareja y efectuó al menos un disparo de arma de fuego en la zona de Villa Obrera. Por ese hecho, personal de la Comisaría 30 trabajaba para atrapar al conductor del vehículo.

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En ese marco, este viernes, efectivos lograron ubicar el auto circulando por la Costanera y, al intentar interceptarlo, se inició una persecución que culminó con la aprehensión del sospechoso y el secuestro del rodado. En el lugar intervino el fiscal de la UFI Genérica, quien dispuso la detención de Aguilera y el avance de las medidas judiciales.

Pese al despliegue, el arma de fuego utilizada en el hecho no fue encontrada, aunque -posteriormente- en su domicilio, ubicado en el barrio Los Pinos, los uniformados encontraron una importante cantidad de sustancias estupefacientes: alrededor de 270 gramos de marihuana, 273 gramos de cocaína y dos balanzas de precisión, elementos que suelen estar vinculados al fraccionamiento para la venta.

Ante este hallazgo, se dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión de delitos vinculados a la tenencia y distribución de drogas. Fue por eso que Aguilera quedó vinculado tanto a la causa por abuso de armas como a la investigación por estupefacientes.