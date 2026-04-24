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Rivadavia

Cayó el presunto líder de una banda narco en el Barrio Aramburu: le secuestraron cocaína, marihuana y dinero

El operativo se realizó el miércoles en Rivadavia y terminó con un detenido. Secuestraron drogas, dinero y elementos de fraccionamiento. La investigación está a cargo de la Justicia Federal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un operativo de la Policía Federal Argentina permitió desbaratar una red dedicada a la venta de estupefacientes en Rivadavia, con la detención de un hombre mayor de edad señalado como presunto líder de la organización. El procedimiento se concretó en la tarde del pasado miércoles en el Barrio Aramburu.

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Según informaron fuentes oficiales, el allanamiento fue llevado adelante por efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales San Juan, quienes irrumpieron en una vivienda de la zona y sorprendieron al sospechoso en plena actividad de comercialización de drogas.

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De acuerdo a lo indicado, el individuo intentó escapar al advertir la presencia policial, aunque fue rápidamente reducido por el personal interviniente y quedó a disposición de la Justicia.

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La medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Garantías, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo, en el marco de una investigación impulsada por el Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos, dirigida por la fiscal Carolina Menéndez, dependiente de la Fiscalía Federal de San Juan, encabezada por el fiscal Francisco Maldonado.

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Durante la requisa en el inmueble, los efectivos secuestraron cocaína y marihuana, además de balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias y una suma de dinero en efectivo. Todo quedó incorporado como evidencia en la causa.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que el procedimiento se enmarca en las políticas de lucha contra el narcotráfico y remarcaron el rol de la Policía Federal como auxiliar de la Justicia en la prevención e investigación de delitos de carácter federal.

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