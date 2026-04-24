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Pocito

Caos en Ruta 40 por un triple choque entre una camioneta, un auto y una moto: hubo un herido

El incidente ocurrió este viernes por la tarde en Pocito y generó complicaciones en el tránsito. Intervinieron efectivos de la Comisaría 7ma. Hasta el momento no se confirmó si hubo personas heridas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un siniestro vial se registró este viernes a las 15:30 en inmediaciones de Ruta 40 y calle 12, en Pocito. Una camioneta, un automóvil y una motocicleta protagonizaron un triple choque, según informaron fuentes oficiales. Por este hecho, hubo un internado.

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De acuerdo con los primeros datos, el impacto se produjo entre un automóvil Fiat Siena y una motocicleta, cuyo conductor resultó con las lesiones de mayor gravedad y debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Rawson. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre su estado de salud.

En el hecho también estuvo involucrada una camioneta 4x4. Personal de la Comisaría 7ma acudió al lugar tras ser alertado del incidente y trabajó en la zona para ordenar la circulación y relevar lo sucedido.

El siniestro generó demoras y alteraciones en el tránsito vehicular en uno de los sectores más transitados del departamento. Conductores debieron reducir la velocidad y circular con precaución mientras se desarrollaban las tareas en el lugar. Los vehículos involucrados sufrieron daños de consideración.

Además del personal policial, en el operativo intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional y peritos de Criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del hecho y la eventual responsabilidad de los involucrados, que por el momento no fue informada oficialmente.

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