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Comisaría 25ª

Motochorros armados intentaron asaltar a menores y terminaron detenidos en Rawson: uno de los delincuentes tiene 16 años

El hecho ocurrió este jueves en calle San Miguel, antes de Recabarren. Dos sujetos en moto abordaron a las víctimas con un arma de fuego, pero fueron aprehendidos tras la intervención policial. Uno de los detenidos es mayor de edad y el otro, menor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

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Una situación de extrema tensión se vivió este jueves en el departamento de Rawson, cuando dos motochorros -un mayor de edad y un menor- intentaron asaltar a un grupo de menores utilizando un arma de fuego en calle San Miguel, antes de Recabarren, pero fueron rápidamente aprehendidos por personal policial que intervino en el lugar.

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Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 25ª, el hecho ocurrió en calle San Miguel, antes de llegar a Recabarren. Allí, dos hombres que se movilizaban en moto interceptaron a los jóvenes con intenciones de robo y los amenazaron con un arma de fuego.

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El accionar fue rápidamente advertido y, tras un operativo en la zona, efectivos policiales lograron aprehender a los sospechosos. Durante el procedimiento, secuestraron una pistola marca Bersa calibre .22, modelo 62, que no tenía numeración visible y contaba con cinco cartuchos en su interior.

Además, los uniformados incautaron un casco negro marca NZI, talle S y sin visera, que habría sido utilizado por uno de los implicados durante el intento de asalto.

Los detenidos fueron identificados como Duarte, de 28 años, domiciliado en el barrio Caracoles, y un menor de 16 años con residencia en el barrio Los Médanos, ambos en Rawson.

Tanto el mayor como el adolescente quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación del caso.

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