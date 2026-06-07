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En Pocito

Un conductor de 22 años murió luego de impactar contra un poste de luz

El hecho ocurrió sobre calle San Miguel, antes de llegar a Calle 5. La víctima falleció en el lugar a raíz de las graves lesiones sufridas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fallecido

Un joven de 22 años perdió la vida durante la madrugada de este domingo tras protagonizar un fatal siniestro vial en el departamento Pocito. El hecho ocurrió sobre calle San Miguel, en el tramo previo a su intersección con Calle 5.

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De acuerdo con los primeros datos recabados en la investigación, la víctima, de apellido Cortez, circulaba por esa arteria cuando, por motivos que todavía no fueron establecidos, dejó de controlar el vehículo que conducía. Como consecuencia, se salió de la trayectoria y terminó impactando contra una columna del sistema de alumbrado público ubicada al costado de la calzada.

La violencia de la colisión provocó lesiones de extrema gravedad. Tras recibir el aviso, equipos de emergencia se trasladaron rápidamente hasta el lugar para brindar asistencia, aunque al arribar constataron que el joven ya no presentaba signos vitales.

La causa quedó bajo la órbita de la Justicia, que continuará reuniendo pruebas y testimonios para reconstruir los momentos previos al choque. Mientras tanto, la muerte de Cortez suma un nuevo capítulo doloroso a las estadísticas de víctimas fatales por accidentes de tránsito en la provincia.

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