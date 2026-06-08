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Tribunales

Habló la pareja de un fallecido de la doble tragedia de 9 de Julio, tras la condena a Pereyra: "Cuatro años no es nada"

Vanesa Ahumada, pareja de Alberto Torres, una de las víctimas de la doble tragedia vial ocurrida en 9 de Julio, se manifestó tras conocerse la condena a Marcos Gabriel Pereyra. Aunque consideró escasa la pena de cuatro años de prisión efectiva, aseguró que siente alivio porque el responsable "de alguna manera va a pagar" por el daño causado.

Por David Cortez Vega
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A las afueras de Tribunales, la mujer aseguró que los cuatro años de prisión efectiva dictados contra el acusado le parecen insuficientes frente a las consecuencias irreparables que dejó el hecho. "Cuatro años no es nada, porque no es nada por todo el daño que le hicieron", manifestó en rueda de prensa. Sin embargo, reconoció que el resultado podría haber sido distinto y valoró que Pereyra finalmente deba cumplir una condena. "Este tipo se merece pagar por el daño que ha hecho. Es poco, pero podría haber sido peor. Con eso estoy más que conforme porque de alguna manera va a pagar por todo lo que le han hecho", sostuvo.

Durante la entrevista, Ahumada recordó el duro camino que atravesó desde el siniestro ocurrido el 19 de enero de 2025. "La venimos luchando bastante. Creo que ahora va a poder descansar", dijo al ser consultada sobre Alberto y el proceso de búsqueda de justicia que emprendió durante más de un año.

La mujer también habló de las secuelas físicas y emocionales que aún arrastra. Reveló que ya fue sometida a tres cirugías y que posiblemente deba afrontar una intervención más. "Todo esto sigue y no termina nunca. Daba impotencia que ese tipo ande por las calles como si nada", expresó.

Conmovida, recordó a Alberto como una persona trabajadora y dedicada a su familia. "Era una persona increíble. Trabajaba de lunes a sábado. El único día libre que teníamos era el domingo y lo usábamos para visitar a su familia o descansar en casa. No tenía problemas con nadie, tenía muchos planes de vida, muchos sueños y proyectos. Nos arrebataron todo de las manos", relató.

Ahumada también afirmó que nunca recibió un contacto por parte de los familiares del condenado. Ahumada también afirmó que nunca recibió un contacto por parte de los familiares del condenado.

Qué pasó en Tribunales

La sentencia fue dictada este lunes por el juez Sergio López Martí, quien condenó a Pereyra a cuatro años de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación para conducir vehículos. Según determinó la Justicia, el acusado manejaba bajo los efectos de la cocaína cuando protagonizó el siniestro que causó la muerte de Juan Torres, quien circulaba en otro vehículo, y de Mirko Aballay, acompañante del propio conductor.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " CONDENA POR LA DOBLE TRAGEDIA VIAL DE 9 DE JULIO Marcos Gabriel Pereyra fue condenado a 4 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación para conducir por la muerte de Juan Torres y Mirko Aballay en el siniestro ocurrido el 19 de enero de 2025. El tribunal lo encontró responsable de homicidio culposo triplemente agravado, al considerar que conducía bajo los efectos de la cocaína, actuó con culpa temeraria y provocó la muerte de dos personas. Aunque la sentencia aún no está firme, los jueces dispusieron su prisión preventiva, por lo que deberá permanecer detenido y cumplir la pena en el penal mientras avanza el proceso de revisión. Mirá el momento en que se conoció el veredicto. Más información en @tiempodesanjuan #condena #dobletragedia #9dejulio #policiales #tiempodesanjuan"
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Aunque el fallo aún no está firme y puede ser revisado por instancias superiores, el tribunal ordenó que Pereyra permanezca detenido bajo prisión preventiva y cumpla la pena en el Servicio Penitenciario Provincial mientras se resuelven los eventuales recursos.

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