Sobrevuela la figura de Tellechea, tras el hallazgo del cráneo en el Dique de Punta Negra

Luego de que se produjera el hallazgo de un cráneo en el Dique de Punta Negra y las autoridades judiciales iniciaran una investigación para identificarlo, las especulaciones en torno a ello crecieron y entre las posibilidades apareció la figura de Raúl Tellechea. Es que, a pesar de los 22 años de su desaparición y del juicio que se desarrolló, nadie sabe qué pasó con él.

Si bien Punta Negra no existía cuando desapareció Tellechea, pues la represa comenzó a construirse entre fines de 2009 y principios de 2010, y la obra fue inaugurada en 2015, podría pensarse que sus restos podrían haber yacido en los alrededores del cauce natural y del valle del Río San Juan, es decir, en el medio de la nada.

En ese tren de especulaciones, podría plantearse que, si un cuerpo hubiera sido ocultado en el valle donde posteriormente se construyó el espejo de agua de Punta Negra, el llenado del embalse desde 2015 habría podido cubrir evidencias que antes estaban en tierra firme. Por lo tanto, la idea no resultaría descabellada.

Durante años, la familia del ingeniero desaparecido en 2004 sostuvo que el cuerpo había sido enterrado o arrojado en una zona cercana al Dique de Ullum. Esa hipótesis se basó en la supuesta confesión que Sebastián Cortez Páez le hizo a uno de los hijos. El sujeto que estuvo imputado en la causa, y que finalmente resultó absuelto por la Justicia Federal (en primera instancia, pues el fallo está bajo revisión de la Cámara Federal), sostuvo que al dirigente del ciclismo lo habían secuestrado y que había sido asesinado.

Incluso, el hombre que se escudó bajo la figura de arrepentido había proporcionado hasta un mapa para intentar localizarlo, lo que llevó a los investigadores a excavar en las inmediaciones, aunque sin resultado positivo. Más tarde, reconocería en pleno juicio que mintió, que necesitaba el dinero de la recompensa para comprar drogas. Pese a los cuestionamientos morales de dicha conducta, para el tribunal no configuró en un delito y quedó libre de sospecha en 2025.

Antes de eso, en 2022, esa versión tomó fuerza cuando un otro cráneo humano apareció en la zona de Bahía de las Tablas, sobre la costa del dique de Ullum. El hecho tomó gran relevancia, dado que el lugar estaba próximo a la zona señalada por Cortez Páez, los restos correspondían a un hombre de una edad compatible con la que tenía Tellechea al desaparecer y, además, la antigüedad estimada de los huesos también coincidía aproximadamente con el tiempo transcurrido desde la desaparición.

Sin embargo, los estudios genéticos realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense descartaron que esos restos pertenecieran a Tellechea, luego de compararlos con ADN de sus hijos.

Nuevamente, el hallazgo trae a colación el nombre de Tellechea y las especulaciones de que podría tratarse de él, en un contexto en el que nunca se supo qué pasó con su persona, que desapareció en democracia y, pese al proceso judicial llevado adelante, la Justicia nunca pudo darle respuestas a su familia, la que frente a las apariciones de restos se ha mostrado siempre cautelosa.

Entre los antecedentes de personas desaparecidas durante décadas, cuyos restos aparecieron e hicieron posible una identificación, en San Juan hay al menos una historia significativa: la de Paty Altamirano. Es, probablemente, uno de los casos más impactantes de la montaña argentina.

La joven andinista tucumana desapareció el 27 de marzo de 1981 durante una expedición al cerro Mercedario. Según los relatos de la época, cayó en una grieta o precipicio durante el ascenso y nunca pudo ser rescatada. Durante más de cuatro décadas permaneció desaparecida.

En enero de 2023 una expedición encontró un cuerpo congelado en la cara sur del Mercedario. Los restos se conservaron extraordinariamente por las condiciones de hielo y altura. Primero fueron reconocidos por sus hermanos a través de prendas y elementos personales y posteriormente la identidad quedó confirmada mediante estudios genéticos.

La identificación permitió que su familia recuperara los restos 42 años después de la desaparición y pudiera realizar una despedida definitiva. Incluso su hermana Corina llevó posteriormente sus cenizas al Mercedario para cumplir un deseo familiar.

Lo que se sabe hasta ahora

El descubrimiento representó un gran operativo de seguridad en la zona y las instrucciones se llevan adelante con hermetismo. El hallazgo fue efectuado por personal de Náutica mientras realizaba una de las recorridas de rutina diarias por el lago, aunque luego se admitiría que el cráneo no estaba previamente en ese lugar por el que ya habían transitado. Por esa razón, la UFI de Delitos Especiales que indaga al respecto se afianza a la teoría que podría tratarse de un resto implantado.

image

A prima facie, el cráneo presenta un buen estado de conservación, aunque los peritos constataron que carece de la pieza de la mandíbula inferior. Tras el resguardo de la escena para evitar la contaminación de posibles pruebas, el resto fue secuestrado y quedó a disposición de Patrimonio de la Provincia, organismo que llevará a cabo un estudio exhaustivo para determinar la antigüedad del hueso, el sexo y la posible data de muerte.