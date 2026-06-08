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Fallecimiento

La herencia del Indio Solari: quiénes recibirán su legado y qué pasará con Los Redondos

El fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota abrió una nueva etapa en torno a su patrimonio. Derechos de autor, regalías, marcas registradas y el futuro de su obra forman parte de la sucesión que quedará en manos de sus herederos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La muerte de Carlos "Indio" Solari no solo dejó un enorme vacío en el rock argentino, sino que también abrió una etapa clave para definir qué ocurrirá con su patrimonio artístico, económico y legal. Mientras miles de fanáticos continúan despidiéndolo, la atención comienza a centrarse en quiénes administrarán su legado y qué destino tendrán las marcas vinculadas a su carrera.

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Según la normativa vigente, el principal heredero es su hijo Bruno Solari, mientras que también tendrá un rol central su esposa, Virginia Inés Mones Ruiz, conocida popularmente como "Viru". Ambos deberán intervenir en el proceso sucesorio que se iniciará en los tribunales de Morón, donde el músico tenía fijado su último domicilio.

Más allá de propiedades y bienes materiales, la herencia incluye activos que seguirán generando ingresos durante años. Entre ellos figuran los derechos de autor de sus canciones, regalías por reproducciones digitales, ventas de discos, publicaciones, licencias comerciales y el uso de su imagen.

Uno de los aspectos más sensibles está relacionado con las marcas registradas. Denominaciones como "Indio Solari" e "Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado" estaban inscriptas a nombre del artista y pasarán a formar parte de la sucesión. Cualquier proyecto futuro que utilice esas marcas deberá contar con la autorización de quienes resulten herederos.

La situación es distinta en el caso de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La histórica banda no dependía exclusivamente del cantante, por lo que los derechos vinculados al grupo deberán analizarse de acuerdo con la participación y titularidad de sus distintos integrantes. Esto abre interrogantes sobre eventuales reediciones, documentales, publicaciones o productos asociados a la marca de Los Redondos.

Además, las causas judiciales y reclamos civiles que permanecían activos al momento de su fallecimiento continuarán su curso dentro del proceso sucesorio, quedando bajo la órbita de quienes administren legalmente la herencia.

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