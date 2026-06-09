El flow de Mauricio Macri para subir a un escenario

El expresidente Mauricio Macri encabezó una nueva escala de la gira nacional "El Próximo Paso" en la provincia de Santa Fe, donde sorprendió con una llamativa entrada al escenario antes de brindar un discurso ante militantes y dirigentes de su espacio.

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Macri asistió al encuentro acompañado por su pareja, la empresaria Dolores Teuly, con quien inició recientemente una relación tras su separación de Juliana Awada.

La llegada del exmandatario con un flow particular, que incluyó una extraña pirueta y baile, no pasó desapercibida. El video de su particular ascenso al escenario se viralizó rápidamente en redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2064334924077731928&partner=&hide_thread=false Mauricio Macri sorprendió en un acto en Santa Fe con una particular entrada al escenario que no tardó en convertirse en video viral. Entre movimientos llamativos y una llegada que dio que hablar en redes, el expresidente tomó la palabra para respaldar el rumbo general del… pic.twitter.com/tQI0DIGNNo — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 9, 2026

Críticas y advertencias institucionales

Durante su intervención, Macri reafirmó el respaldo de su sector al rumbo general de la administración nacional, aunque también planteó diferencias en materia institucional y judicial.

En ese marco, sostuvo que la sociedad argentina no tolera los quiebres éticos en la dirigencia y remarcó la necesidad de preservar la calidad institucional como condición indispensable para el desarrollo del país.

Además, cuestionó decisiones vinculadas al proceso de designación de magistrados y advirtió que el equilibrio de las cuentas públicas, si bien es un objetivo relevante, no resulta suficiente para impulsar el crecimiento económico sin reglas claras y confianza en las instituciones.

Por último, destacó el rol del Poder Judicial en el funcionamiento democrático y afirmó que los jueces tienen una responsabilidad central en la defensa y el cumplimiento de la Constitución Nacional.