Una noche cualquiera en la Plaza 25 de Mayo terminó transformándose en un recuerdo inolvidable para una joven pareja sanjuanina. Mientras ambos posaban para una fotografía con la fuente iluminada de fondo, algo inesperado sucedió detrás de ellos.

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Sin que ella lo advirtiera, un grupo de amigos apareció sosteniendo una bandera con una pregunta que cambió el rumbo de la velada: “Ro, ¿querés ser mi novia?”. La sorpresa estaba cuidadosamente preparada por el joven, que eligió uno de los lugares más emblemáticos de la provincia para formalizar la relación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2064087111238586720&partner=&hide_thread=false Posaban para una foto en la Plaza 25 de Mayo y algo inesperado ocurrió: el video



Video gentileza: _mmate___ pic.twitter.com/eKAjHbzBja — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 8, 2026

La reacción no tardó en llegar. Con un ramo de flores en sus manos y visiblemente emocionada, la joven aceptó la propuesta, desatando aplausos, abrazos y la alegría de quienes habían sido cómplices del romántico momento.

La escena fue registrada en video y compartida en TikTok por la usuaria @mmate_. En apenas dos días, la publicación superó los 10 mil “me gusta” y acumuló decenas de comentarios de usuarios que celebraron la iniciativa.

“ayy que hermosooo, jamás pensé ver esto en San Juan”, escribió una persona. “El último romántico de San Juan”, comentó otro usuario. Entre los mensajes también se repitió una frase que resumió el sentimiento general: “Vivan los novios”.

El breve video logró conquistar a miles de personas y demostrar que, en tiempos de redes sociales y relaciones fugaces, todavía hay espacio para los gestos románticos que sorprenden y emocionan.