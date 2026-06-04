Acusado por robar varios elementos, lo arrestaron en Chimbas y terminó posando para la foto

Insólito hecho durante la mañana de este jueves. Un hombre acusado de cometer una serie de robos en la zona del barrio Los Molinos, en Capital. Tras un operativo policial, fue detenido en Chimbas y, al momento de ser fotografiado por los efectivos, posó frente a la cámara.

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Según informaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, el procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 26ta y se concretó cerca de las 8. El aprehendido fue identificado como Sebastián Tejada, mayor de edad, quien fue localizado en el barrio Los Toneles, en Chimbas.

La investigación se inició a partir de denuncias vinculadas a la sustracción de distintos elementos desde estacionamientos de vehículos. Con los datos reunidos durante las tareas policiales, los uniformados lograron ubicar al sospechoso y avanzar con su detención.

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Durante el procedimiento también se secuestraron varios objetos que serían de interés para la causa y que ahora serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su procedencia y posible vinculación con los hechos denunciados.

Tras quedar a disposición de la Justicia, Tejada fue trasladado y vinculado a una causa que se tramita bajo el sistema de Flagrancia. La imagen tomada luego de su arresto llamó la atención debido a que el acusado apareció posando ante la cámara policial, una actitud poco habitual en este tipo de procedimientos.

La investigación continúa para establecer si el detenido estaría relacionado con otros episodios similares ocurridos en la zona.