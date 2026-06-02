Intentaron robar un negocio de Capital entrando por la claraboya, pero los atraparon por una luz

Un intento de robo bajo la modalidad "escruche" fue desbaratado ayer a la madrugada en Capital. Dos jóvenes, de 18 y 22 años, resultaron aprehendidos por personal policial luego de ser detectados después de forzar la claraboya de un local comercial. Los sospechosos intentaron darse a la fuga a pie, pero fueron interceptados a los pocos metros por las patrullas que habían montado un operativo cerrojo en la zona.

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El hecho comenzó a registrarse a las 05:36 horas del lunes, cuando una llamada a la línea de emergencias 911 alertó sobre la presencia de dos personas en los techos de los locales "Diverkids" y "Alvano construcciones", ubicados en las inmediaciones de calle Maipú y Avenida Rioja Norte. Desde la base de monitoreo ("Trueno Halcón"), el agente Lisandro Vivez irradió las características físicas y de vestimenta de los sospechosos a las unidades de calle.

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Al llegar al lugar, los móviles policiales Cobra 14, 15 y 21 iniciaron una inspección en la manzana. La clave del procedimiento se dio cuando los efectivos en el lugar divisaron señales de luces realizadas con una linterna desde el interior de una propiedad. Al subir a los techos para verificar, los cabos Martín Briones y Julio Aguilar, junto al agente Ismael Molina, constataron que una claraboya había sido violentada.

En ese momento, un vecino ofreció información a los uniformados y confirmó que había realizado las señas de luces tras observar a los delincuentes forzar la estructura del techo con claras intenciones de ingresar a robar.

Con los datos consolidados y tras cercar el perímetro, los efecitivos divisaron a los sospechosos caminando por la calle en la intersección de Avenida Rioja y Maipú, con dirección al este.

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Al notar la presencia policial, los sujetos se ofuscaron e intentaron resistirse, por lo que los efectivos debieron utilizar la fuerza en su justa medida para reducir y esposar a los implicados. Los sujetos fueron identificados como Darío Martín Bustos Morales, de 18 años, y Sebastián Nahuel Olmos, de 22 años.

Ante la situación se dio intervención al Sistema Acusatorio de la provincia. Se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal, Dr. Francisco Montaño, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, quedando ambos detenidos a disposición de la Justicia.