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Policías salvaron la vida de una bebé de 1 año con maniobras de RCP en Santa Lucía

Una beba de 1 año y 3 meses fue reanimada por policías en Santa Lucía tras llegar inconsciente a la subcomisaría. Está fuera de peligro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Policías de Santa Lucía ayudaron a salvar la vida de una beba de 1 año.

Policías de Santa Lucía ayudaron a salvar la vida de una beba de 1 año.

La rápida intervención de efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este permitió salvar la vida de una beba de 1 año y 3 meses que llegó inconsciente a la dependencia policial. Tras realizar maniobras de RCP y primeros auxilios, los uniformados lograron estabilizarla antes de su traslado al Hospital Rawson.

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Los momentos de extrema tensión se vivieron en la Subcomisaría cuando una joven madre de 19 años llegó a la dependencia con su hija de 1 año y 3 meses en brazos, en estado inconsciente.

Según informaron fuentes policiales, la menor no respondía a estímulos, presentaba escaso pulso y carecía de signos de conciencia, por lo que la situación requirió una intervención inmediata.

Ante la emergencia, los efectivos se comunicaron con el servicio de emergencias 107 y comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. Gracias a la rápida acción del personal policial, la bebé logró recuperar la reacción y mostrar signos de mejoría.

Debido a la gravedad del cuadro, la niña fue trasladada de urgencia en un móvil policial al Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir atención médica especializada.

Una vez en el centro de salud, la médica de guardia, Dra. Yanina Flórez, diagnosticó que la menor había sufrido una convulsión asociada a un cuadro febril y un episodio de ahogamiento por vómito.

La paciente quedó internada en observación para su seguimiento, aunque los profesionales confirmaron que se encuentra fuera de peligro. El accionar de los efectivos fue clave para preservar la vida de la pequeña.

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