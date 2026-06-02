Comercios sanjuaninos, con ventas en baja y costos en alza: crece la duda sobre cuánto más podrán resistir

Alquileres cada vez más elevados, impuestos, servicios y una rentabilidad que no alcanza para los comercios han conformado un escenario que, según dijeron a Tiempo de San Juan tres referentes del sector, pone a prueba la supervivencia de muchos negocios en la provincia.

Consumo y promociones Bicicletas, motos, televisores y hasta cenas: la batería de promociones para el Día del Padre del comercio en San Juan

En una de las cámaras empresarias relevaron una caída del 15% en las ventas minoristas en mayo. Otra de las entidades indicó que los registros de ventas acumulan ya 15 meses en retroceso. Y una tercera entidad aseguró que las ganancias obtenidas no están en relación con el capital invertido. Lo cierto es que todos coinciden en que cada vez cuesta más sostener un local abierto.

El costo de abrir cada día

Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, sostuvo que la caída de facturación se viene registrando desde hace más de un año y medio y que el principal problema hoy es el fuerte incremento de los costos fijos.

"La caída en las ventas viene ocurriendo desde hace 15 meses. El mayor problema que estamos teniendo es el costo por mantener un comercio abierto, que es un 50% más que hace un año atrás. Sumado, en muchos casos, a la baja rentabilidad o nula rentabilidad, estaríamos hablando de un combo casi mortal para muchos comercios y pymes", afirmó.

Según la Cámara de Comercio, los gastos de funcionamiento de un negocio que tiene al sector contra las cuerdas aparecen en primer lugar los alquileres, pero se suman además las tasas municipales, impuestos y el costo de los servicios que continúan presionando sobre las cuentas de los comerciantes.

Alquileres por las nubes y falta de consumo

Para Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, el panorama es aún más complejo porque a los mayores costos se suma la retracción del consumo. Esta entidad relevó que en mayo la caída de ventas fue del 15%. "Se hace muy difícil llevar adelante el comercio porque aumentan los impuestos, aumentan los servicios y aumentan los alquileres. Hoy los alquileres están por las nubes y mucha gente que alquila no se da cuenta de la situación económica del comercio ni de la retracción del consumo que existe", señaló.

El dirigente apuntó contra los dueños de los locales que alquilan los comerciantes a quienes acusó de mantener sus pretensiones económicas sin contemplar el contexto que atraviesa la actividad. Dijo que esto ha obligado a algunos comerciantes a reducir superficies, trasladarse a zonas más alejadas del microcentro o directamente replantear sus negocios.

"Ellos defienden sus valores y no son empáticos con el comerciante. Eso hace que muchos se achiquen o se trasladen un poco más lejos de lo que es el microcentro, pero eso después también repercute en las ventas", indicó. Quiroga consideró que, sin una recuperación de la actividad económica, el escenario será cada vez más complicado para los negocios de menor escala.

"Para el comercio mediano y chico cada vez se va a hacer más angosto el camino porque es muy difícil después de todo un año con números negativos y lo que va de este año también con números negativos. Esperemos que el Día del Padre y el pago de aguinaldos vuelquen algo de dinero al consumo y le den un poco de oxígeno al comercio, porque la situación es muy difícil", afirmó.

Rentabilidad mínima

Desde la Federación Económica de San Juan, su presidente Daniel Milla coincidió en que la principal preocupación pasa por la rentabilidad. “Hace mucho tiempo que la rentabilidad está por debajo de lo esperado. Cada comercio adopta las herramientas necesarias para sobrevivir", resumió.

La frase refleja una tendencia que ya comenzó a observarse en distintos puntos del microcentro sanjuanino. En los últimos meses se registró una mayor presencia de locales en venta, comerciantes que migran hacia formatos online, negocios que incorporan nuevos rubros para sostenerse y una constante rotación de inquilinos en algunas zonas comerciales. Por ejemplo, firmas históricas del calzado cerraron sus locales más emblemáticos en San Juan.

Aunque el sector mantiene expectativas por las promociones vinculadas al Día del Padre, el cobro del medio aguinaldo y el impulso que puedan generar eventos de gran convocatoria, los dirigentes coinciden en que la recuperación todavía no aparece con claridad. Mientras tanto, la ecuación sigue siendo cada vez más ajustada: menos ventas, costos más altos y una rentabilidad que no logra despegar.