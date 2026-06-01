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La lista de departamentos sanjuaninos en los que venderán las garrafas más baratas este mes

El Ministerio de Producción dio a conocer el nuevo cronograma de venta en el marco del programa Garrafa Hogar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El nuevo cronograma de venta de garrafas más baratas en San Juan.

El nuevo cronograma de venta de garrafas más baratas en San Juan.

Ante la llegada de las bajas temperaturas, el Gobierno de la provincia continúa en marcha con esta nueva edición del programa Garrafa Hogar. Como en años anteriores, la iniciativa de la Dirección de Defensa al Consumidor continúa recorriendo todos los departamentos de la provincia. Ahora, las garrafas de 10 kilos se ofrecerán a $20.000 las de 10kg. y las de 15 kilos a $30.000.

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La venta empieza este lunes, con un operativo en el departamento Sarmiento y continuará su recorrido por San Martín, Caucete, Rivadavia, para cerrar el viernes en Santa Lucía.

Cabe recordar que, la iniciativa del Gobierno de San Juan busca no solo aliviar el bolsillo de las familias en plena temporada invernal, sino también garantizar el acceso a garrafas seguras, evitando el uso de artefactos en mal estado o de procedencia dudosa. De esta manera, Garrafa Hogar se consolida como una herramienta clave para proteger la economía y la salud de los hogares sanjuaninos durante los meses de frío intenso.

Cronograma de recorrido:

* Lunes 1 de junio en Sarmiento

- 09 a 10 horas en el CIC Colonia Norte

- 10:30 a 11:30 horas en el Centro Cultural Media Agua

- 12 a 13 horas en la plaza del Barrio Tres Esquinas

* Martes 2 de junio en San Martín

- 09 a 10 horas en la Unión Vecinal Bartolomé Mitre (calles Diana Linton y Ventura Peña)

- 10:30 a 11:30 horas en el Club Peñaflor (RP N° 170 y Dr. Savio, Villa Don Bosco)

- 12 a 13 horas en la Unión Vecinal Villa Dominguito

* Miércoles 3 de junio en Caucete

- 09 a 11 horas en el Barrio 9 de Julio, casa 13 (El Rincón)

- 11:30 a 13:30 horas en calle Las Talas s/n, fente al Centro de Salud

* Jueves 4 de junio en Rivadavia

- 9 a 11 horas en la Comuna Norte (Paula Albarracín de Sarmiento área 5 ex centro comercial)

- 11:30 a 13:30 horas en la Comuna Sur (Comandante Cabot 2926 oeste)

* Viernes 5 de junio en Santa Lucia

- 9 a 11 horas en la Unión Vecinal Villa Don Arturo (calle Hugo Wats 4160)

- 11:30 a 13 30 horas en el CAPS Emilio Galdeano (calle Balcarce y Avenida Argentina S/N Colonia Gutiérrez)

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