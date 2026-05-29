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Dólar: qué precio pronostica el mercado para diciembre

En la última rueda de mayo el dólar cerró por encima de los 1.400 pesos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El dólar oficial encadenó su segundo aumento mensual consecutivo y cerró arriba de los $1.400 en la última rueda de mayo.

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En el año aún arrastra una caída del 3,2% (-$47).

Esto se dio en el marco de una acentuación de las compras por parte del Banco Central (BCRA), que ya superan los US$ 2.500 millones en el mes, impulsado por la liquidación del agro y el regreso de emisiones de deuda corporativa.

El tipo de cambio retrocedió $2 a $1.408 para la venta en el segmento mayorista y la cotización quedó nuevamente lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy escaló $1.757,34, con una brecha del 24,8%.

El volumen operado en el segmento de contado superó los US$ 719,8 millones.

El dólar mayorista avanzó 1,2% (+$17), tras subir en tres de las cuatro semanas y tocar un máximo el pasado miércoles 27.

En tanto, los contratos de futuros operaron subas por hasta 0,3% en tramos de 2026, pero anotaron mayoría de bajas en los de 2027.

El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.410 para fines de mayo y a $1.615 para fines de diciembre. El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.410 para fines de mayo y a $1.615 para fines de diciembre.

Este viernes, se operaron unos u$s1.639 millones.

A nivel minorista, el dólar cerró a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA).

Así, el dólar tarjeta se posicionó a $1.859. Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del BCRA, el dólar marcó un promedio ponderado de $1.431,57.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.434,96, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.485,40, por lo que la brecha con el mayorista se sostiene a 5,5%. En tanto, el dólar blue cotiza estable a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

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