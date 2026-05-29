Dólar: qué precio pronostica el mercado para diciembre

El dólar oficial encadenó su segundo aumento mensual consecutivo y cerró arriba de los $1.400 en la última rueda de mayo.

Deuda Con más dólares del FMI, las reservas del BCRA alcanzaron su máximo nivel en la gestión Milei

Esto se dio en el marco de una acentuación de las compras por parte del Banco Central (BCRA), que ya superan los US$ 2.500 millones en el mes, impulsado por la liquidación del agro y el regreso de emisiones de deuda corporativa.

El tipo de cambio retrocedió $2 a $1.408 para la venta en el segmento mayorista y la cotización quedó nuevamente lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy escaló $1.757,34, con una brecha del 24,8%.

El volumen operado en el segmento de contado superó los US$ 719,8 millones.

El dólar mayorista avanzó 1,2% (+$17), tras subir en tres de las cuatro semanas y tocar un máximo el pasado miércoles 27.

En tanto, los contratos de futuros operaron subas por hasta 0,3% en tramos de 2026, pero anotaron mayoría de bajas en los de 2027.

El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.410 para fines de mayo y a $1.615 para fines de diciembre. El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.410 para fines de mayo y a $1.615 para fines de diciembre.

Este viernes, se operaron unos u$s1.639 millones.

A nivel minorista, el dólar cerró a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA).

Así, el dólar tarjeta se posicionó a $1.859. Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del BCRA, el dólar marcó un promedio ponderado de $1.431,57.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.434,96, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.485,40, por lo que la brecha con el mayorista se sostiene a 5,5%. En tanto, el dólar blue cotiza estable a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.