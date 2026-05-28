jueves 28 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pymes

El emprendimiento sanjuanino que cautiva al país y salió en la revista Forbes

Se trata de Wapi, la firma láctea de los hermanos García Belmonte. Empezaron enseñando a ordeñar a mano a productores locales, sobrevivieron a un freno exportador volcándose a los quesos premium de vaca y hoy facturan $1.000 millones al mes con tres fábricas en el país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
foto 1
garcia belmonte 2
garcia belmonte

La familia sanjuanina García Belmonte apareció en un artículo de la revista Forbes que abordó el crecimiento de su emprendimiento. La publicación detalló que, tras un portazo regulatorio a las exportaciones y una reconversión forzada que incluyó enseñar a ordeñar a mano a 80 productores minifundistas en San Juan, la pyme familiar Wapi encontró su nuevo motor de crecimiento mucho más cerca de casa. El negocio debió virar en una doble vía: de la cabra a la vaca, y de la exclusividad del mercado externo al consumo interno de especialidades.

Lee además
morosidad: el fmi pidio mayor supervision al gobierno sobre fintech y billeteras virtuales
Reclamo

Morosidad: el FMI pidió mayor supervisión al Gobierno sobre fintech y billeteras virtuales
EPSE presentó el proyecto “Alma Solar Ullum” en la licitación nacional AlmaSADI, que busca incorporar baterías de almacenamiento para reforzar el sistema eléctrico y evitar cortes de energía en horas pico.
Megaplan eléctrico

Alma Solar Ullum: la apuesta de San Juan a las baterías para almacenar energía y evitar cortes de luz

La nota señaló que el reacomodamiento no fue sencillo. A diferencia de la cadena bovina, el mercado de leche de cabra no se rige por una dinámica tradicional de oferta y demanda; hay que construirlo desde cero. "Gente que maneje cabras hay mucha, pero que las maneje para darnos leche es otra cosa, porque una cosa es la cabra para el cabrito y otra para un proyecto lácteo", explican desde la dirección de la empresa. Para sostener la producción en su planta de San Juan, Wapi tuvo que implementar un programa de desarrollo de proveedores para minifundistas en tierras fiscales, donde actualmente unos 80 productores ordeñan a mano. La pyme les proveyó genética (animales que luego se pagaban con leche), equipos de ordeñe, luz eléctrica y los formalizó bajo la Ley Caprina. Aunque la posterior caída de la exportación obligó a achicar los volúmenes de esa cuenca, el impacto social quedó arraigado en la región. El verdadero salto de escala comercial ocurrió en 2008, cuando la marca lanzó su línea de vaca con quesos Brie y Camembert. La respuesta del mercado local fue inmediata: a los tres meses, el volumen vendido triplicaba a toda la estructura de cabra.

garcia belmonte 2

Desde Forbes indicaron que los hermanos Sebastián —que arrancó a trabajar en la compañía junto a su padre— y Fernando García Belmonte lideran hoy la estrategia de Wapi, que tiene tres plantas -ubicadas en San Juan, Lincoln (Buenos Aires) y Villa María (Córdoba)- y factura $ 1.000 millones mensuales. La marca de quesos premium cuenta con un portfolio de más de 40 productos. Entre ellos, variedades de leche de vaca como quesos fior di latte (burrata, bocconcino, pulpeta y trenza), quesos con hongo (brie, camembert, capricho), quesos de pasta dura como provoleta, parmesano y reggianito y quesos de leche de cabra (feta y chevrotin). Recientemente acaban de lanzar su nuevo producto estrella: el queso cottage.

Pese a la caída del consumo maisva, según la prestigiosa publicación, el segmento gourmet y de alimentos saludables se mueve con otra dinámica. La gran sorpresa de la firma de los últimos meses fue el queso cottage, un producto de perfil funcional —alto en proteínas, bajo en grasas y sin sal agregada— que se convirtió en el motor de la empresa y les permitió dar el salto de las "picadas de fin de semana" al consumo diario.

El crecimiento del producto alteró todas las previsiones de la pyme. En apenas un mes y medio desde el relanzamiento, la demanda obligó a proyectar un incremento del 50% en la producción de su planta de Lincoln, donde el proceso de elaboración demanda unas complejas 18 horas de tina.

garcia belmonte

"El cottage nos está abriendo la puerta a hábitos de consumo masivos", destacan los García Belmonte, respaldados por una investigación de mercado de la consultora Nielsen que convalidó la salud de la marca en el canal de las dietéticas y el retail tradicional (están presentes en cadenas como Jumbo, Carrefour, Coto). El objetivo con este producto es claro: ingresar a categorías de mayor volumen —donde el nicho de especialidad apenas representa el 2% del mercado total de quesos— pero sin resignar los procesos artesanales ni llenarlo de conservantes para estirar su vida útil.

Para sostener una estructura de tres fábricas a distancia y 35 empleados directos, los hermanos García Belmonte tomaron la decisión clave de profesionalizar la conducción de la empresa hace casi cinco años. Al incorporar gerentes externos para las áreas general, financiera y comercial, lograron salir de la gestión operativa diaria y de la típica trampa pyme, permitiéndoles enfocarse en la estrategia de largo plazo, la imagen y la producción de campo.

Actualmente, Wapi diversifica sus canales de venta entre grandes cadenas, dietéticas y una tienda online que concentra el 10% de la facturación. El norte de la firma está puesto en la innovación constante y en nuevas inversiones para lanzar queso cottage y provoletas saborizadas. De esta manera, la prioridad actual de los dueños es consolidar el mercado interno y responder a la demanda sin perder la calidad artesanal, antes de volver a apostar por la exportación.

Seguí leyendo

Mercados: el riesgo país quiebra la barrera de los 500 puntos y las acciones argentinas pegan otro salto

Rawson organiza un Fan Fest mundialista para impulsar el comercio local: de qué se trata

Adiós a un ícono: este jueves cerró definitivamente el supermercado Libertad en San Juan

El FMI exige al Gobierno cambios en el Monotributo: cómo afectarán a los contribuyentes

Bajón en los surtidores: el aumento de la nafta profundiza la caída del consumo por tercer mes consecutivo

El Banco Nación implementa nuevas medidas para refinanciar préstamos y deudas con tarjetas de crédito

Costos fijos en alza y menos ventas: el combo que empuja al comercio sanjuanino hacia la web y diversificar rubros

El Riesgo País perforó los 500 puntos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El supermercado Libertad cerró sus puertas en San Juan este jueves. En 15 días abrirá La Anónima en su lugar.
Cambio

Adiós a un ícono: este jueves cerró definitivamente el supermercado Libertad en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo
Enfrentamiento en Trinidad

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo

Confirmaron la causa de muerte del hombre hallado en una casa abandonada de Capital
Triste noticia

Confirmaron la causa de muerte del hombre hallado en una casa abandonada de Capital

imagen ilustartiva.
Caso en Trinidad

El trasfondo entre tres familias en Villa El Pino que terminó en tragedia

Cuáles fueron las sugerencias de los turistas que llegaron en vacaciones de invierno, para que San Juan mejore sus servicios.
Información útil

Ya están definidas las fechas de las vacaciones de invierno: ¿cuándo le toca a San Juan?

La Justicia de Córdoba dictó un fallo inédito al determinar que la muerte de Melín Agustina Sartori, 24 años, se produjo por efectos adversos vinculados a la vacuna Sputnik V contra el Covid-19.
Fallo inédito

La Justicia determinó que una joven cordobesa murió por efectos de la vacuna Sputnik

Te Puede Interesar

El Huevo tenía que estar: qué piensan los sanjuaninos sobre la lista de Scaloni para el Mundial
Opinión

"El Huevo tenía que estar": qué piensan los sanjuaninos sobre la lista de Scaloni para el Mundial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Acusan al juez Mattar por lesiones culposas y por violar la ley que él mismo hace cumplir
En Tribunales

Acusan al juez Mattar por lesiones culposas y por violar la ley que él mismo hace cumplir

Dos motochorros encañonaron al empleado de una casa de repuestos y robaron medio de millón
Atraco en Santa Lucía

Dos motochorros encañonaron al empleado de una casa de repuestos y robaron medio de millón

EN VIVO: Boca, a todo o nada frente a Universidad Católica por la Libertadores
Día clave

EN VIVO: Boca, a todo o nada frente a Universidad Católica por la Libertadores

El emotivo adiós al Híper Libertad: mirá el video del último ticket y la despedida de los empleados
Cambio de mando

El emotivo adiós al Híper Libertad: mirá el video del último ticket y la despedida de los empleados