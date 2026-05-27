miércoles 27 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercados

El riesgo país perforó los 500 puntos

El indicador del JP Morgan bajó 10 unidades; las acciones argentinas en Wall Street avanzan hasta 8%.

Por Agencia NA
image

El riesgo país de Argentina sigue en su racha positiva y quebró la barrera de los 500 puntos.

Lee además
en un clima global positivo, suben los bonos argentinos y cae el riesgo pais
Mercados

En un clima global positivo, suben los bonos argentinos y cae el riesgo país
Racimos de uva en plena cosecha en San Juan. Los viñateros enfrentan una temporada marcada por precios que quedaron por debajo de la inflación y preocupación por la rentabilidad del sector.
La inflación golpea al productor

Con el precio de la uva y vino menor que hace un año, San Juan se une a Mendoza para sostener al viñatero

Actualmente, el indicador que elabora JP Morgan está en los 498 puntos. Durante el día perdió 10 unidades, el equivalente al 2%.

Esto no sucedía desde comienzos del mes, cuando se ubicó en los 496 puntos luego de haber recibido la mejora crediticia por parte de la agencia Fitch.

Esta caída se explica por el buen resultado que anotan los bonos soberanos, donde las subas escalan hasta el 1%.

En tanto, los ADR de las empresas argentinas registran subas encabezadas por Banco Macro (8,6%), Telecom (6,5%) y Supervielle (6,3%). Únicamente Ternium (-0,4%) y Tenaris (-3,2%) retroceden en la cotización de sus papeles.

En la plaza local, el Merval avanza 4,4% hasta los 3.059.308,98 puntos. Los papeles de Supervielle (8,3%), Banco Macro (8,1%) y Telecom (5,3%) lideran las ganancias en la Bolsa porteña.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Calingasta: el sector minero descontento por una suba de tasas municipales de hasta el 5.000%

Industria en San Juan: un panorama complejo y el temor por los puestos de trabajo

La semana corta arrancó con el dólar en alza

El Paseo Libertad sigue funcionando sin cambios y La Anónima abrirá el 12 de junio: qué pasará con los carteles gigantes

Paso a paso: cómo calcular el aguinaldo de mitad de año

Bonos argentinos en alza: el riesgo país vuelve a la zona de los 500 puntos

Arribo de La Anónima en San Juan: 80 empleados siguen, no se espera que tomen nuevos y prevén 10 días de cierre

El plazo fijo, en caída: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Racimos de uva en plena cosecha en San Juan. Los viñateros enfrentan una temporada marcada por precios que quedaron por debajo de la inflación y preocupación por la rentabilidad del sector.
La inflación golpea al productor

Con el precio de la uva y vino menor que hace un año, San Juan se une a Mendoza para sostener al viñatero

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador
A 20 años del ataque mafioso

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento
Conflicto

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento

Masiva falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: condenan a la empleada, al cabecilla y otros por fraude
TOF

Masiva falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: condenan a la empleada, al "cabecilla" y otros por fraude

Video: un joven pelea por su vida, tras un brutal choque entre una moto y una camioneta en Santa Lucía
IMÁGENES SENSIBLES

Video: un joven pelea por su vida, tras un brutal choque entre una moto y una camioneta en Santa Lucía

Apareció un video del interior del boliche en el que se produjo el ataque a un joven mientras se desarrollaba la Misa de Omega.
Terrible

Fue a bailar en Caucete y la violaron: hay dos mujeres detenidas

Te Puede Interesar

Una mujer maniobraba el auto y atropelló por error a su nieta de dos años
Rivadavia

Una mujer maniobraba el auto y atropelló por error a su nieta de dos años

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lo ficharon para jugar en River, pero le robaron la única bici que tenía para ir a entrenar en Chimbas: la historia de León y el miedo que vivió
Drama

Lo ficharon para jugar en River, pero le robaron la única bici que tenía para ir a entrenar en Chimbas: la historia de León y el miedo que vivió

Tras el caso de una mujer que atropelló a su nieta, el triste antecedente sanjuanino que terminó en tragedia
En 2018

Tras el caso de una mujer que atropelló a su nieta, el triste antecedente sanjuanino que terminó en tragedia

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador
A 20 años del ataque mafioso

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador

Tras meses de conflicto, el departamento de Geofísica de la UNSJ tiene nuevas autoridades
Normalización institucional

Tras meses de conflicto, el departamento de Geofísica de la UNSJ tiene nuevas autoridades