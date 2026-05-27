El riesgo país perforó los 500 puntos

El riesgo país de Argentina sigue en su racha positiva y quebró la barrera de los 500 puntos.

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Mercados En un clima global positivo, suben los bonos argentinos y cae el riesgo país

Actualmente, el indicador que elabora JP Morgan está en los 498 puntos. Durante el día perdió 10 unidades, el equivalente al 2%.

Esto no sucedía desde comienzos del mes, cuando se ubicó en los 496 puntos luego de haber recibido la mejora crediticia por parte de la agencia Fitch.

Esta caída se explica por el buen resultado que anotan los bonos soberanos, donde las subas escalan hasta el 1%.

En tanto, los ADR de las empresas argentinas registran subas encabezadas por Banco Macro (8,6%), Telecom (6,5%) y Supervielle (6,3%). Únicamente Ternium (-0,4%) y Tenaris (-3,2%) retroceden en la cotización de sus papeles.

En la plaza local, el Merval avanza 4,4% hasta los 3.059.308,98 puntos. Los papeles de Supervielle (8,3%), Banco Macro (8,1%) y Telecom (5,3%) lideran las ganancias en la Bolsa porteña.

FUENTE: Agencia NA