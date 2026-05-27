Tras meses de conflicto, el departamento de Geofísica de la UNSJ tiene nuevas autoridades

En una asamblea electoral realizada tras meses de conflicto y disputas judiciales, este miércoles Jorge Correa Otto fue elegido como jefe del departamento de Geofísica, Astronomía y Física de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, mientras que Mario Ernesto Giménez quedó al frente de la vicejefatura.

Decisión El Consejo Superior de la UNSJ avaló la nulidad de las elecciones en Geofísica y ahora esperan una respuesta judicial

La elección se desarrolló con la participación de 77 integrantes sobre un padrón de 104 habilitados , número que permitió alcanzar el quórum necesario para sesionar. La lista encabezada por Correa Otto y Giménez fue la única presentada y, tras ser sometida a votación, obtuvo 63 votos afirmativos, además de 11 sufragios en blanco y 3 anulados.

La definición de las nuevas autoridades llega luego de un prolongado enfrentamiento interno que mantuvo intervenido al departamento durante casi un año. El conflicto se originó tras las elecciones realizadas el 26 de junio del año pasado, que terminaron cuestionadas por impugnaciones vinculadas a la conformación de los padrones luego de la creación del Departamento de Matemática y Física.

En medio de esa disputa, el decano de Exactas, Jorge Castro, decidió intervenir el departamento después de que vencieran las prórrogas de asunción de autoridades. Como parte de esa medida, designó de manera provisoria al consejero más antiguo del área para evitar que el organismo quedara acéfalo.

La resolución provocó fuertes críticas de parte de Gustavo Ortiz, quien había sido proclamado ganador en los cuestionados comicios junto a Arturo Güell. Ortiz sostuvo que la intervención era irregular, anunció que llevaría el caso a la Justicia y denunció presuntas presiones desde la facultad, incluyendo advertencias sobre posibles descuentos salariales.

Ahora, la situación sumó un nuevo giro luego de que la Cámara de Apelaciones de Mendoza rechazara este lunes el planteo presentado por dos docentes de la UNSJ que buscaban frenar la realización de las elecciones. El fallo habilitó el desarrollo de la asamblea de este miércoles, clave para normalizar el funcionamiento institucional del departamento tras meses de tensión.