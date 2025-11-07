El Consejo Superior de la UNSJ avaló la nulidad de las elecciones en Geofísica y ahora esperan una respuesta judicial

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) resolvió este jueves avalar la nulidad de las elecciones realizadas en el Departamento de Geofísica, Astronomía y Física de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCFEN). La decisión fue aprobada con 21 votos a favor, 7 abstenciones y 2 en contra. Ahora, los directores electos aguardan la respuesta de la Justicia a un amparo que presentaron para validar los comicios.

El conflicto se originó el 26 de junio, cuando la fórmula integrada por el Dr. Gustavo Ortiz y el Lic. Arturo Güell se impuso frente a la del Dr. Jorge Correa y el Lic. Sergio Barros. Tras conocerse los resultados, surgieron objeciones vinculadas a la conformación de los padrones y, en particular, a la inclusión o exclusión de docentes habilitados para votar.

El departamento aplicó las resoluciones de la Junta Electoral, que confeccionó los padrones considerando la reciente creación del Departamento de Matemática y Física. La resolución fundacional establece que las cátedras de ciencias básicas, como Matemática, Química y Estadística, pasan a depender de esa nueva unidad académica. Esto impactó directamente en qué docentes debían votar y dónde.

El eje del reclamo es que, bajo esa normativa, los docentes de esas cátedras básicas no participaron en la elección de Geofísica, Astronomía y Física, mientras que en otros departamentos sí lo hicieron. Esta aplicación dispar de los criterios llevó a una consulta ante Asuntos Legales del Rectorado, que recomendó repetir las elecciones únicamente en ese departamento, pero no en el resto de la facultad.

Mientras se analizaba la situación, el decano de la FCFEN, Jorge Castro, dispuso la intervención del departamento, que quedó a cargo del consejero docente de mayor edad.

Con la decisión del Consejo Superior ya firme, la continuidad del proceso electoral queda ahora en manos de la Justicia. Las autoridades electas en los comicios anulados esperan la resolución del amparo presentado semanas atrás para saber si los resultados serán finalmente validados o si deberán volver a las urnas.