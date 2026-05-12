Tiraron "paquetes prohibidos" al Penal de Chimbas y desataron un operativo de máxima seguridad

Momentos de tensión se vivieron durante la madrugada en el Servicio Penitenciario Provincial de San Juan , luego de que personas desconocidas arrojaran “paquetes prohibidos” hacia el interior del complejo penitenciario, situación que activó un operativo de máxima seguridad.

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Según trascendió, el hecho fue detectado por personal de guardia que realizaba recorridas de rutina en uno de los sectores perimetrales del penal. Allí advirtieron movimientos sospechosos y observaron que desde el exterior habían lanzado distintos envoltorios hacia una zona interna del establecimiento.

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De inmediato se activaron los protocolos de seguridad y se dispuso una intensa requisa tanto dentro del penal como en las inmediaciones. El operativo incluyó controles en pabellones, revisión de sectores comunes y rastrillajes externos para intentar identificar a los responsables.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que los paquetes fueron secuestrados y quedaron a disposición de la investigación. Aunque no trascendió oficialmente el contenido de los envoltorios, se sospecha que podrían haber intentado ingresar elementos prohibidos destinados a internos.

El procedimiento estuvo encabezado por autoridades penitenciarias y contó además con apoyo policial para reforzar la seguridad en el perímetro del complejo ubicado en Chimbas.

Ahora la investigación buscará determinar quiénes participaron del intento de ingreso y si existe conexión con personas alojadas dentro del penal. Mientras tanto, las autoridades continúan analizando cámaras de seguridad y otros elementos que podrían aportar datos clave para esclarecer el episodio.