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Tiraron "paquetes prohibidos" al Penal de Chimbas y desataron un operativo de máxima seguridad

El episodio ocurrió durante la madrugada en inmediaciones del Servicio Penitenciario Provincial de San Juan y obligó a desplegar un fuerte operativo de requisa dentro y fuera del penal. Imágenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Momentos de tensión se vivieron durante la madrugada en el Servicio Penitenciario Provincial de San Juan, luego de que personas desconocidas arrojaran “paquetes prohibidos” hacia el interior del complejo penitenciario, situación que activó un operativo de máxima seguridad.

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Según trascendió, el hecho fue detectado por personal de guardia que realizaba recorridas de rutina en uno de los sectores perimetrales del penal. Allí advirtieron movimientos sospechosos y observaron que desde el exterior habían lanzado distintos envoltorios hacia una zona interna del establecimiento.

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De inmediato se activaron los protocolos de seguridad y se dispuso una intensa requisa tanto dentro del penal como en las inmediaciones. El operativo incluyó controles en pabellones, revisión de sectores comunes y rastrillajes externos para intentar identificar a los responsables.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que los paquetes fueron secuestrados y quedaron a disposición de la investigación. Aunque no trascendió oficialmente el contenido de los envoltorios, se sospecha que podrían haber intentado ingresar elementos prohibidos destinados a internos.

El procedimiento estuvo encabezado por autoridades penitenciarias y contó además con apoyo policial para reforzar la seguridad en el perímetro del complejo ubicado en Chimbas.

Ahora la investigación buscará determinar quiénes participaron del intento de ingreso y si existe conexión con personas alojadas dentro del penal. Mientras tanto, las autoridades continúan analizando cámaras de seguridad y otros elementos que podrían aportar datos clave para esclarecer el episodio.

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