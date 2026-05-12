Dos hermanos le robaron el celular a una adolescente y cayeron en Chimbas: uno es menor

Una adolescente de 15 años fue víctima de un violento robo durante el último lunes, mientras esperaba el colectivo junto a su madre en Chimbas. Tras un rápido operativo policial, dos hermanos de apellido Falcón fueron detenidos: uno de ellos es menor de edad y el otro había recuperado la libertad hace apenas dos semanas, según indicaron fuentes policiales.

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El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Tucumán, frente a la cancha de Peñarol. De acuerdo con la denuncia, los sospechosos se acercaron hasta la parada de colectivos y le arrebataron a la menor un teléfono Motorola color turquesa con funda negra. Después del robo, escaparon hacia el interior del barrio Lebensohn.

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Tras el llamado al 911, efectivos de Comisaría 17ª y de distintas unidades operativas de Chimbas desplegaron recorridas por la zona. Con las características aportadas por las damnificadas, los uniformados lograron ubicar a los sospechosos.

Según la versión policial, los hermanos intentaron escapar al advertir la presencia de los efectivos. Incluso quisieron trepar la pared de una vivienda para evitar ser atrapados, pero cayeron de su propia altura y fueron reducidos por los policías.

Durante el palpado de urgencia, al mayor de los detenidos -Ezequiel Falcón, de 27 años- le encontraron el celular robado entre sus pertenencias. Además, fuentes policiales señalaron que había salido del Servicio Penitenciario Provincial hacía apenas dos semanas.

La causa quedó en manos del ayudante fiscal Alejandro Solera, de UFI Flagrancia, y fue caratulada como “Robo y lesiones leves en concurso real agravado por la participación de un menor”. El mayor quedó alojado en la Comisaría 17ª, mientras que el adolescente fue puesto a disposición del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo del juez Carlos Ponce, quien ordenó su traslado y posterior remisión a la CAD.