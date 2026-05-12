En Rawson: se enojó con el colectivero porque no se paró donde quería, le dio una trompada y amenazó con "pincharlo"

Lo que parecía ser un viaje habitual en el transporte público sanjuanino se transformó en una escena de terror para un colectivero en Rawson . Tras un mes de investigación y peritajes que pusieron en duda la salud mental del atacante, la Justicia finalmente dictó sentencia contra Silvio Fabián Cabello .

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El violento episodio tuvo lugar en las inmediaciones de Avenida España y calle Dr. Ortega (Superiora). Cabello había subido a un colectivo utilizando un carnet de discapacidad, acompañado por otra persona. Al llegar a la mencionada intersección, se acercó a la puerta delantera y le exigió al conductor que abriera la puerta en un lugar no permitido.

Fiel al reglamento, el chofer le explicó que la parada reglamentaria se encontraba a una cuadra de distancia y que debía aguardar unos metros más. Esta respuesta desató la ira del pasajero, quien pasó de los gritos a la agresión física de forma inmediata.

Fuera de sí, Cabello le propinó una trompada en el rostro al trabajador. No conforme con la agresión física, extrajo de entre sus pertenencias un elemento punzante: un destornillador utilizado como "punta".

Blandiendo el arma casera frente al rostro del chofer, el agresor comenzó a amenazarlo de muerte al grito de “¿Querés que te pinche?”. La situación generó pánico entre los pasajeros presentes, hasta que uno de ellos decidió intervenir, reduciendo al atacante abrazándolo por la espalda para desarmarlo.

Tras el incidente, el colectivo se desvió directamente hacia la Comisaría 6ta, donde se formalizó la aprehensión bajo el sistema de Flagrancia. A pesar de las dudas iniciales sobre su capacidad de comprender sus actos, los informes médicos confirmaron que Cabello era imputable.

Bajo la dirección de la fiscal Virginia Branca y el ayudante fiscal Mario Codorniu, se llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la defensa. La condena fue de 1 año de prisión de cumplimiento condicional por el delito de lesiones leves en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma blanca.