Salvaje ataque en Rawson: no se detuvo donde el pasajero exigía y terminó casi apuñalado

Este domingo por la noche ocurrió un grave episodio en el interior de un colectivo de la Red Tulum en Rawson. El chofer fue atacado por un pasajero, este lo golpeó e intentó apuñalarlo cuando el ómnibus iba en movimiento.

WhatsApp Image 2026-04-13 at 07.45.59 (1) Afortunadamente, los otros pasajeros actuaron con rapidez y lo calmaron al agresor. El motivo de esta agresión habría sido que el pasajero pidió bajarse en una zona donde no había parada. El chofer no se paró y esto provocó la ira del atacante, que sin mediar palabra, le dio una trompada en la cara.

Fuentes del caso dijeron que el agresor aparentemente tiene problemas mentales. El caso ahora está siendo investigado por la Policía, personal de comisaría 6ta actuó en el hecho. WhatsApp Image 2026-04-13 at 07.45.59 (2)

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