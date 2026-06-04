Filmaron el arresto de un hombre frente a Emicar: investigan cómo actuó un policía

Un procedimiento policial ocurrido frente a la sede de Emicar -Rawson- quedó bajo investigación. En las últimas horas, se viralizó un video que muestra a un efectivo intentando trasladar a un hombre que, en medio de la intervención, comenzó a convulsionar, según se observa en las imágenes.

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Las imágenes circularon durante las últimas horas y generaron distintas reacciones en redes sociales, lo que motivó la intervención de la Dirección de Control de Gestión de la Policía para analizar lo sucedido y determinar si el accionar se ajustó a los protocolos vigentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2062563784632275070&partner=&hide_thread=false Caótica detención a metros del Emicar pic.twitter.com/u2oBW2uHc4 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 4, 2026

De acuerdo con la versión oficial, el uniformado intervino tras advertir una discusión entre un hombre y una mujer en la vía pública. Según indicaron fuentes policiales, luego de un intercambio verbal el efectivo intentó aprehender al sujeto, quien habría respondido con insultos.

Fue en ese contexto que el hombre sufrió una convulsión, situación que obligó a solicitar asistencia médica para brindarle atención en el lugar.

Por el momento, las imágenes difundidas no permiten establecer con claridad cómo se inició el conflicto ni qué ocurrió en los instantes previos al procedimiento. Por esa razón, las autoridades avanzan con la recopilación de información y el análisis del material disponible para reconstruir la secuencia completa de los hechos.