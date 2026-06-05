Una chica de armas llevar: atacó a balazos la casa de otra joven en La Bebida

Una joven de La Bebida fue detenida y acusada de atacar a balazos la casa de la exmujer de su actual pareja. El atentado a tiros se produjo el fin de semana pasado y la presunta víctima y su familia aseguró que ya en febrero pasado también disparó contra su domicilio. Agregó que la supuesta agresora la acusa de haber entregado a su exconcubino a la Policía, quien desde febrero se encuentra detenido en una causa por amenazas y lesiones.

La presunta pistolera es Yamila del Carmen Ponce, de 21 años, quien fue detenida el martes último en el marco de una causa investigada por el fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica . Este viernes se realizó la audiencia de formalización ante el juez de garantías Alberto Caballero y quedó formalmente imputada por el delito de abuso de armas. El magistrado resolvió habilitar la investigación penal preparatoria y dispuso su libertad, aunque le impuso la prohibición de acercamiento y de cualquier tipo de hostigamiento hacia la denunciante.

image El fiscal Alejandro Mattar junto a su ayudante fiscal.

El origen de todo el conflicto tiene nombre y apellido: Alexander Raúl Maza Borquez, un joven que anteriormente fue pareja de Cielo Araya, hermana de Brisa Araya -la denunciante-, y que actualmente mantiene una relación con Yamila Ponce. Según la versión expuesta en la causa, esta última habría sido la amante de Maza Borquez cuando el muchacho aún convivía con Araya. El enfrentamiento entre ambas mujeres se habría agravado después de que el joven fuera detenido, ya que Ponce sospecha que la familia de su actual pareja fue la que lo entregó a la Policía.

Maza Borquez no es un desconocido para la Justicia. El joven, de 18 años, se encuentra detenido desde marzo pasado después de ser acusado de amenazar de muerte y golpear a un vecino durante un conflicto vecinal. Cuando los policías intentaron capturarlo en una vivienda del barrio Sierras de Marquesado, escapó por los fondos de la propiedad y protagonizó una persecución de varias cuadras, durante la cual agredió a un efectivo policial con una escalera hasta que finalmente fue reducido.

Durante ese mismo procedimiento, los investigadores descubrieron un presunto kiosco de droga en la vivienda donde se encontraba y secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un arma de fuego. Además de la causa por amenazas agravadas y lesiones, también afronta un expediente por resistencia a la autoridad.

image El juez Alberto Caballero.

La detención del joven, aparentemente, desató la furia de Yamila Ponce. Al menos esa es la sospecha de la familia Araya, que sostiene que la joven las responsabiliza por la caída de Maza Borquez. Según la denuncia presentada por Brisa Araya, hermana de Cielo, los conflictos comenzaron después de que el muchacho fuera apresado. La denunciante aseguró que él convivía con ellas cuando fue detenido y que, desde entonces, la nueva pareja del joven empezó a acusarlas de haberlo entregado a la Policía. Incluso afirmó que vecinos y conocidos le transmitieron advertencias sobre presuntas amenazas dirigidas contra su hermana.

Araya relató que el episodio más reciente ocurrió en la madrugada del 1 de junio pasado, cuando escucharon entre cuatro y cinco disparos contra la vivienda familiar del barrio Sierras de Marquesado. Según su testimonio, un hermano alcanzó a observar a tres personas que se movilizaban en dos motocicletas y señaló que una de ellas era una mujer. Los dos hombres aún no fueron identificados.

Además, recordó otro ataque ocurrido el 28 de febrero pasado contra una casa donde se encontraba Cielo Araya. De acuerdo con la denuncia, vecinos del lugar aseguraron haber visto a una mujer descender de una moto y efectuar varios disparos contra la vivienda mientras profería amenazas. A raíz de esos antecedentes, la familia apuntó a Yamila Ponce como la presunta responsable de ambos hechos.