Tensión en Chimbas: Detienen a un padre y su hijo tras un violento tiroteo vecinal

Un violento enfrentamiento armado entre vecinos alteró la calma de la tarde de este martes en el departamento de Chimbas. Como resultado del operativo policial, un hombre de 41 años y su hijo de 18 terminaron detenidos tras intentar darse a la fuga con armas de fuego en su poder.

Barrio Los Andes Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido

El hecho se desencadenó alrededor de las 15:53 horas en las inmediaciones del barrio Tránsito de Oro. Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una intensa balacera en la zona. Al llegar al lugar, los efectivos del Comando Radioeléctrico Norte se entrevistaron con los vecinos, quienes aportaron descripciones detalladas de la vestimenta de los agresores involucrados en la disputa.

Con los datos recabados, el personal policial divisó a pocos metros a dos sujetos que coincidían con las características señaladas y que, además, portaban elementos sospechosos en sus manos. Al notar la presencia de los patrulleros, ambos sospechosos emprendieron la huida en distintas direcciones e intentaron resguardarse ingresando a un domicilio particular, donde finalmente fueron reducidos y aprehendidos.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron el secuestro de un importante armamento: un revólver calibre 38 sin marca visible —el cual contenía tres cartuchos intactos y una vaina servida en su tambor— y un caño cilíndrico utilizado para la fabricación de un arma casera de tipo “tumbera”.

Fuentes policiales identificaron a los detenidos de apellido Echegaray, confirmando que se trata de un padre y su hijo, ambos residentes del mismo complejo habitacional donde ocurrieron los desmanes.

En el caso tomó intervención el Sistema Acusatorio de la provincia. En el lugar del hecho se hizo presente el ayudante fiscal Andrés Ceruti, quien dispuso formalmente el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. La causa quedó provisoriamente caratulada como "portación ilegal de arma de fuego, abuso de arma, amenazas agravadas y lesiones en concurso real".