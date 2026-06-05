Dos chicas fueron asaltadas a punta de pistola por tres sujetos en una plaza de Chimbas

Tres ladrones tomaron por asalto a dos amigas que se encontraban charlando en el banco de una conocida plaza de Chimbas. Uno de los sujetos les apuntó con una pistola y les robaron los celulares, mientras que ellas salieron corriendo.

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Las víctimas fueron dos jóvenes, de apellidos Marinero y Daroni, señalaron fuentes policiales. Una tiene 19 años y la otra 21, y son vecinas del barrio Sarmiento, relataron. El hecho ocurrió alrededor de las 1.30 de la madrugada de este miércoles en la plazoleta del barrio Sarmiento, en Chimbas. Según la denuncia, las jóvenes se encontraban conversando sentadas en un banco cuando observaron la llegada de un automóvil de color gris.

De ese vehículo descendieron tres sujetos. Uno de ellos exhibió un arma de fuego tipo pistola y las apuntó para amedrentarlas. Ante la amenaza, las dos amigas escaparon corriendo del lugar y dejaron sus teléfonos celulares sobre el banco donde estaban sentadas.

Los delincuentes aprovecharon la situación y se apoderaron de los aparatos para luego darse a la fuga. Las fuentes indicaron que no hubo agresiones físicas contra las víctimas y que la investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo la calificación provisoria de robo agravado por el uso de arma de fuego.