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El mundo del revés

Un sereno fue golpeado y asaltado por ladrones dentro de una obra que cuidaba en Rawson

Esto sucedió el domingo en la madrugada en una construcción cerca de calle Comandante Cabot. El blanco del robo fue el propio vigilador, a quien le robaron dos celulares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El asalto se produjo en una obra situada en calle Comandante Cabot, al sur de España, en Rawson.

El asalto se produjo en una obra situada en calle Comandante Cabot, al sur de España, en Rawson.

Un sereno que cuidaba una obra en construcción en Rawson fue asaltado por dos ladrones. No es que los ladrones querían reducirlo en busca de otro objetivo, pero el blanco del ataque resultó siendo él. Los desconocidos lo golpearon, lo despojaron de los dos celulares que tenía y otras pertenencias y huyeron a pie.

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El atraco sucedió el domingo pasadas las 7 de la mañana en una obra en construcción de la empresa Huarpes S.R.L., ubicada sobre calle Comandante Cabot, cerca de Villa Don Tomás. Según fuentes policiales, Néstor Pérez, de 47 años, se encontraba en la garita donde cumplía funciones de vigilancia cuando fue sorprendido por dos delincuentes.

De acuerdo con la denuncia, uno de los asaltantes portaba un arma de fuego tipo pistola. El sereno intentó resistirse y se produjo un forcejeo, pero los delincuentes terminaron agrediéndolo. En medio del ataque, le aplicaron un culatazo en la cabeza y le robaron su teléfono celular, además del celular perteneciente a la empresa para la que trabajaba.

Tras consumar el robo, los ladrones escaparon del lugar. Personal policial de la Comisaría 3ra intervino en el procedimiento y una ambulancia del servicio de Emergencias 107 trasladó a la víctima al Hospital Guillermo Rawson. Los médicos constataron que presentaba un golpe en la cabeza y un corte en el cuero cabelludo, aunque se encontraba consciente. La causa quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.

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