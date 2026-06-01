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Video: filmaron a motociclistas manejando a alta velocidad, sin cascos ni patentes en 25 de Mayo

El episodio ocurrió este domingo y quedó registrado en imágenes que muestran a varios conductores realizando maniobras peligrosas. El hecho reaviva denuncias previas por picadas y ruidos molestos en el departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un nuevo episodio de conducción imprudente quedó expuesto este fin de semana en 25 de Mayo. Un grupo de motociclistas fue filmado mientras circulaba a alta velocidad, sin cascos ni chapas patentes y ocupando toda la calzada.

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El hecho ocurrió durante la jornada del domingo y el video, que comenzó a circular en las últimas horas, muestra a varios conductores desplazándose en grupo, realizando piruetas y sobrepasos riesgosos, sin respetar normas básicas de seguridad vial. En las imágenes se observa cómo los motociclistas avanzan de manera desordenada, con total imprudencia, poniendo en riesgo tanto sus propias vidas como la de terceros.

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Según trascendió, este tipo de prácticas no sería un hecho aislado en la zona. Vecinos del departamento vienen manifestando su preocupación desde hace semanas por situaciones similares, especialmente durante la noche, cuando -aseguran- se registran ruidos intensos y maniobras temerarias asociadas a presuntas picadas.

Antecedentes y una investigación en curso

A mediados de mayo, y tras reiteradas denuncias de residentes, se inició una investigación judicial vinculada a estos episodios. Las presentaciones apuntaban principalmente al uso de motocicletas con caños de escape libres o modificados, generando ruidos molestos en distintos puntos del departamento.

En ese contexto, intervino la jueza de Paz de 25 de Mayo, Eugenia Barassi, quien dispuso la apertura de un expediente contravencional (N.º 156/26) y ordenó el inicio de tareas investigativas para identificar a los presuntos responsables.

Con el avance de la causa, personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 10° realizó diversos trabajos de campo que derivaron en allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la jurisdicción. Como resultado, se logró el secuestro de varias motocicletas, además de partes y elementos vinculados a las maniobras denunciadas.

También se concretaron detenciones, aunque no trascendió oficialmente la cantidad de personas involucradas.

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