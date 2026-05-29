El video del tenso momento en un barrio sanjuanino por la detención de un vecino

La detención de un hombre acusado de robo en la Villa Mariano Moreno, en Chimbas, generó momentos de tensión entre efectivos policiales, vecinos y familiares del sospechoso. La escena fue filmada y el video se viralizó rápidamente en redes sociales.
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El operativo policial en Villa Mariano Moreno, en Chimbas, provocó disturbios y reclamos de familiares que exigían un mejor trato.
La detención de un hombre acusado de robo en la Villa Mariano Moreno, en Chimbas, generó momentos de tensión entre efectivos policiales, vecinos y familiares del sospechoso. La escena fue filmada y el video se viralizó rápidamente en redes sociales.
El episodio ocurrió durante la jornada del jueves, cuando personal policial llegó hasta el interior del barrio con una orden judicial para detener a un hombre señalado en una causa por robo.
Según se observa en las imágenes difundidas, familiares y vecinos del acusado reaccionaron con enojo ante el procedimiento y lanzaron insultos contra los efectivos.
En medio de la intervención, el hombre (del que no trascendió la identidad) se resistió a subir al patrullero, por lo que finalmente fue reducido y trasladado por la fuerza.
La situación se desarrolló a plena luz del día y frente a una gran cantidad de personas, incluidos niños. El video fue grabado por allegados del detenido, quienes reclamaban un mejor trato durante el operativo.
Tras varios minutos de tensión, los policías lograron subir al sospechoso a la camioneta oficial y abandonaron el lugar.