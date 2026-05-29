viernes 29 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nerviosismo

El video del tenso momento en un barrio sanjuanino por la detención de un vecino

El operativo policial en Villa Mariano Moreno, en Chimbas, provocó disturbios y reclamos de familiares que exigían un mejor trato.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El tenso momento de la detención de un hombre en el interior de un barrio de Chimbas.

El tenso momento de la detención de un hombre en el interior de un barrio de Chimbas.

La detención de un hombre acusado de robo en la Villa Mariano Moreno, en Chimbas, generó momentos de tensión entre efectivos policiales, vecinos y familiares del sospechoso. La escena fue filmada y el video se viralizó rápidamente en redes sociales.

Lee además
el orgullo del teresa de calcuta: la rompio haciendo jueguitos y se hizo viral
Video

El orgullo del Teresa de Calcuta: la rompió haciendo jueguitos y se hizo viral
donde se origino el gran incendio en rivadavia: en video, como sofocaron las llamas
Imágenes

Dónde se originó el gran incendio en Rivadavia: en video, cómo sofocaron las llamas

El episodio ocurrió durante la jornada del jueves, cuando personal policial llegó hasta el interior del barrio con una orden judicial para detener a un hombre señalado en una causa por robo.

Según se observa en las imágenes difundidas, familiares y vecinos del acusado reaccionaron con enojo ante el procedimiento y lanzaron insultos contra los efectivos.

En medio de la intervención, el hombre (del que no trascendió la identidad) se resistió a subir al patrullero, por lo que finalmente fue reducido y trasladado por la fuerza.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Momentos de tensión se vivieron en la Villa Mariano Moreno, en Chimbas, durante la detención de un hombre acusado de robo. Vecinos y familiares se enfrentaron verbalmente con la Policía y el video del operativo se viralizó en redes. Mirá las imágenes. Más información en @tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

La situación se desarrolló a plena luz del día y frente a una gran cantidad de personas, incluidos niños. El video fue grabado por allegados del detenido, quienes reclamaban un mejor trato durante el operativo.

Tras varios minutos de tensión, los policías lograron subir al sospechoso a la camioneta oficial y abandonaron el lugar.

Temas
Seguí leyendo

Video: violento robo en Pocito terminó con dos mujeres amenazadas con un arma

Captaron el momento en que un caballo suelto volvió a poner en riesgo a conductores en rutas de Sarmiento

Video: se armó tole tole entre trapitos en plena Avenida Rawson

Nuevamente, apareció un puma suelto en la Quebrada de Zonda: el video

Mostró a un "dinosaurio" de 5.000.000 de años y 3 meses en Ischigualasto y se hizo viral

Un joven lucha por su vida tras chocar violentamente con un árbol en Santa Lucía

Dictaron el sobreseimiento al polémico contador que despilfarró más de 30.000 dólares en un casino

Piden multa y restricción en redes para el exoficial acusado de injuriar al exjefe de la Policía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
condenaron al joven que ataco brutalmente a su tio con una llave de tubos tras descubrir que salia con su novia
Tribunales

Condenaron al joven que atacó brutalmente a su tío con una llave de tubos tras descubrir que salía con su novia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

imagen ilustartiva.
Caso en Trinidad

El trasfondo entre tres familias en Villa El Pino que terminó en tragedia

Los Tornello, Jesús Kechu y Javier Gamuza.
Antecedentes

"Kechu" y "Gamuza", los heridos en la balacera de Trinidad que generan dolores de cabeza en la Justicia

Centro Cívico de San Juan.
Informe

Dieron a conocer las provincias con mayor cantidad de empleo público por habitante: en qué puesto está San Juan

El imperio de la trata virtual: el crudo relato de cinco mujeres y la estrategia del consentimiento para salvar al abogado Gustavo De la Fuente
Juicio

El imperio de la trata virtual: el crudo relato de cinco mujeres y la estrategia del "consentimiento" para salvar al abogado Gustavo De la Fuente

Así quedó el dormitorio de la pareja de comerciante tras el ataque de los ladrones en esa vivienda de Pocito.
Golpe millonario

Hace una semana salió de terapia intensiva y ahora le robaron $25.000.000 de su casa en Pocito

Te Puede Interesar

La COVIAR pidió a la Justicia Federal un amparo contra la eliminación del aporte obligatorio de bodegas. Fuerte rechazo en el sector vitivinícola sanjuanino. 
Polémica

La COVIAR fue a la Justicia para recuperar el aporte obligatorio y en San Juan se armó un frente común en contra

Por Elizabeth Pérez
Un joven lucha por su vida tras chocar violentamente con un árbol en Santa Lucía
Tremendo

Un joven lucha por su vida tras chocar violentamente con un árbol en Santa Lucía

Vicuña acelera en San Juan: sumó 21 camiones y ya trabaja las 24 horas en el proyecto de cobre
Más empleo en la cordillera

Vicuña acelera en San Juan: sumó 21 camiones y ya trabaja las 24 horas en el proyecto de cobre

Las heladas se adelantaron este año en San Juan. Qué temperaturas se espera para los próximos días.
Otoño fresco

Raras heladas en San Juan: las mínimas se adelantaron bastante, pero se viene el cambio

Piden multa y restricción en redes para el exoficial acusado de injuriar al exjefe de la Policía
Tribunales

Piden multa y restricción en redes para el exoficial acusado de injuriar al exjefe de la Policía