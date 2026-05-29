Condenaron al joven que atacó brutalmente a su tío con una llave de tubos tras descubrir que salía con su novia

En un juicio abreviado que puso fin a una instrucción penal con grave evidencia de cargo, se dictó una condena de cumplimiento efectivo contra el joven que, a fines de 2025, protagonizó un salvaje ataque motivado por un conflicto sentimental en Sarmiento.

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El imputado, identificado como Juan Marcelo Verón, aceptó formalmente su culpabilidad y acordó una pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo tras reconocerse autor penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio simple. El pacto fue ratificado por el juez de Garantías, Federico Rodríguez, luego de constatar que se cumplieran todos los requisitos legales y que el acusado prestara su conformidad con asesoramiento técnico.

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Durante la audiencia de homologación, la acusación estuvo representada por la fiscal de la UFI CAVIG, Florencia Pons Belmonte y la ayudante fiscal Tamara Ruiz, quienes expusieron los elementos probatorios que vinculaban directamente a Verón con el hecho. Por su parte, el imputado contó con la asistencia técnica de la defensora oficial, Cecilia Mut.

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El brutal ataque en Sarmiento

El violento episodio que dio origen a la causa penal tuvo lugar en noviembre de 2025. Según la teoría del caso, Verón irrumpió en escena completamente descontrolado tras enterarse de que su pareja mantenía una relación sentimental con su propio tío.

Sin mediar palabra, el agresor tomó una llave de tubos (un elemento de mecánica de gran porte y peso) y arremetió contra su familiar. Los impactos se concentraron principalmente en el rostro y la cabeza de la víctima, provocándole graves fracturas y hundimiento de cráneo. El hombre quedó tendido en el suelo en un charco de sangre y debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial en grave estado. Pese a las gravísimas lesiones que pusieron en riesgo su vida, la intervención médica oportuna permitió que lograra sobrevivir al ataque.

Los fundamentos de la pena

A la hora de la mensuración de la pena -el cálculo técnico para determinar los años de cárcel dentro de la escala que prevé el Código Penal para la tentativa de homicidio- las partes evaluaron tanto la gravedad del hecho como las condiciones personales del imputado.

Como atenuantes de peso a favor de Verón, se computó que se trata de un padre de familia y que carecía por completo de condenas previas.

Para fijar el monto definitivo de la sanción, el tribunal se respaldó en criterios técnicos adoptados de manera habitual por la jurisprudencia de la justicia federal en materia de tentativas. Esta doctrina establece pautas específicas para la reducción de la escala penal (prevista originalmente para el delito consumado), aplicando el mínimo de un medio en el mínimo legal y un tercio del máximo. Bajo estos parámetros, y considerando la falta de antecedentes penales de Verón, se consideró que la pena de 4 años de reclusión efectiva resultaba justa, proporcional y ajustada a derecho.

Con la homologación del fallo, Verón fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial para cumplir la pena.