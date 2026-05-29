Violento choque en Pocito: perdieron el control, chocaron contra una pared y cayeron a una cuneta

Un impactante accidente de tránsito ocurrió durante la noche de este jueves en Pocito, en el cruce de calle 5 y Ruta 40, cuando un automóvil Toyota protagonizó un violento choque que terminó con el vehículo dentro de una cuneta.

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Según trascendió, en el auto viajaban dos jóvenes mujeres que, por motivos que todavía se investigan, perdieron el control del rodado. El vehículo impactó de lleno contra una pared perteneciente al Grupo Cinca y, tras el golpe, cayó hacia la cuneta ubicada a un costado de la calzada.

A pesar de la magnitud del siniestro y de los importantes daños materiales que sufrió el automóvil, ambas ocupantes resultaron fuera de peligro.

El fuerte impacto provocó además que la puerta del lado del conductor quedara inutilizada, por lo que fue necesario ayudar a la conductora a salir del habitáculo por el sector del acompañante.

Mientras llegaban los servicios de emergencia, vecinos y personas que transitaban por la zona colaboraron rápidamente para asistir a las jóvenes y contener la situación.

El hecho generó preocupación entre quienes circulaban por el lugar, aunque afortunadamente no hubo que lamentar heridas de gravedad.