Raras heladas en San Juan: las mínimas se adelantaron bastante, pero se viene el cambio

Las heladas se adelantaron este año en San Juan. Qué temperaturas se espera para los próximos días.

San Juan atraviesa un otoño con características inusuales: las heladas llegaron antes de lo habitual y las temperaturas mínimas se ubicaron por debajo de los valores normales para mayo. Según explicó el climatólogo Germán Poblete, desde mediados de mes se registraron varios días con marcas cercanas o inferiores a 0°C, un fenómeno que generalmente ocurre después del 1 de junio. Para los próximos días se espera un leve ascenso térmico, con mínimas de entre 4 y 6 grados y máximas cercanas a los 20°C.

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De acuerdo a lo que detalló Poblete a Tiempo de San Juan, las heladas meteorológicas se adelantaron varios días respecto del promedio histórico y las mínimas registradas fueron más propias de pleno invierno. “El promedio de la primera helada meteorológica en San Juan suele darse entre el 31 de mayo y el 1 de junio, pero este año tuvimos registros bajo cero desde mediados de mayo”, explicó el especialista.

Entre los datos destacados, Poblete indicó que el 10 de mayo se registró una mínima de -0,2°C. Luego, el 17 de mayo la temperatura descendió hasta 0,9°C y los días más fríos fueron el 18 y 19 de mayo, con mínimas de -1,8°C y -1,6°C respectivamente.

Después de esas jornadas extremas, las temperaturas continuaron muy cerca del punto de congelación. El 20 de mayo se registró 1°C, mientras que el 21 hubo un leve repunte con 3,5°C. Más tarde, entre el 23 y el 27 de mayo, las mínimas oscilaron entre 0,5°C y 0,7°C.

Según el climatólogo, esta persistencia de mañanas frías estuvo dominada por un sistema de altas presiones y anticiclones provenientes del Atlántico, que favorecieron jornadas estables y cielos despejados, condiciones ideales para el descenso térmico durante la noche y la madrugada.

“La novedad de este año es que las mínimas se parecieron más a julio que a mayo”, sostuvo el climatólogo, quien calificó estas heladas como “extemporáneas” por haberse adelantado tanto en el calendario.

Sin embargo, el especialista anticipó un cambio para los próximos días. Desde este viernes comenzaron a observarse mínimas más elevadas y la tendencia continuará durante el fin de semana.

Para el sábado y domingo se esperan mínimas de entre 4°C y 5°C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 20°C gracias a una mayor presencia de sol.

A partir del lunes ingresará una perturbación en altura que incrementará la nubosidad, aunque sin provocar un descenso brusco de temperatura. Poblete estimó máximas de entre 18°C y 19°C y mínimas cercanas a 5°C hasta al menos el jueves próximo.

El climatólogo también adelantó que entre el 8 y el 10 de junio podría producirse un nuevo ingreso de aire frío que genere otro descenso térmico, aunque aclaró que todavía es prematuro confirmarlo.