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Exposición

De la basura al arte: la atrapante muestra que une a una reconocida artista con un taller de Chimbas

Se trata de "Vidrio: Poéticas de una mirada circular", la exposición que inauguró Anchipurac. Con vitrofusión y tecnología en desuso, armaron obras únicas que se pueden visitar gratis en junio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
archipurac

El Centro de Formación Ambiental Anchipurac inauguró oficialmente la muestra artística “VIDRIO: Poéticas de una mirada circular”, una atractiva propuesta cultural que invita a la comunidad a reflexionar sobre la importancia del reciclaje, la reutilización de materiales y las infinitas posibilidades creativas que surgen a partir de los objetos en desuso. La exposición, que reúne los trabajos de la destacada artista Sonia Parisí junto a los alumnos del taller barrial “La Gárgola” del departamento de Chimbas, ya se encuentra abierta al público y permanecerá disponible durante todo el mes de junio, integrándose de manera orgánica a las visitas guiadas regulares que ofrece el reconocido centro ambiental sanjuanino.

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Con un diseño de montaje minuciosamente coordinado por la arquitecta Silvia Gimenez, la propuesta pone un fuerte foco en el concepto del reciclaje entendido no solo como una práctica ecológica, sino como una verdadera oportunidad para transformar residuos en nuevos objetos con un alto valor artístico y expresivo. Las obras exhibidas fueron realizadas principalmente a partir de materiales recuperados de la comunidad, tales como vidrio, hierro y diversas piezas provenientes de maquinarias tecnológicas que habían quedado obsoletas y en desuso.

A través de la aplicación de distintas técnicas de vitrofusión y ensamblaje, las artistas logran construir una estética singular basada en la reutilización y en el potencial creativo de aquello que muchas veces se descarta de forma cotidiana, reflejando en cada pieza un exhaustivo proceso de experimentación donde el reciclaje se convierte en una herramienta para generar nuevas miradas sobre el cuidado del ambiente y los hábitos de consumo.

Más allá de exhibir las bellas obras terminadas, la muestra busca visibilizar los complejos procesos creativos que se esconden detrás de cada producción, intentando sembrar y promover en las comunidades educativas actitudes profundamente vinculadas a la creatividad y a la refuncionalización de objetos. Quienes deseen sumergirse en esta experiencia estética y concientizadora pueden visitar la exposición como parte de los recorridos guiados que brinda Anchipurac en su sede de Calle 5 y Pellegrini, ubicada al pie del Cerro Parkinson, en el departamento de Rivadavia.

Para comodidad de los visitantes, los recorridos se realizan de lunes a viernes en tres turnos matutinos a las 9:00, 11:00 y 12:35 horas, y por la tarde a las 14:20, 16:20 y 18:00 horas, siendo este último en modalidad de visita reducida. Asimismo, los días sábados se ofrecen turnos por la mañana a las 10:00 y 12:00 horas, y por la tarde a las 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 y 18:00 horas, manteniendo también el formato reducido para el cierre.

Por su parte, los domingos y feriados las visitas se concentran exclusivamente por la tarde, con horarios disponibles a las 15:00, 16:00, 17:00 y 18:00 horas. Los interesados en asistir pueden reservar sus turnos con anticipación a través del sitio web oficial del centro, y aquellos que deseen mantenerse al tanto de todas las actividades y novedades institucionales pueden seguir sus perfiles en las redes sociales de Instagram y Facebook.

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