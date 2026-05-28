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¿Qué será?

Luces misteriosas en la ruta San Juan-Chepes: el video de un camionero que se volvió viral

El conductor aseguró que una extraña luz lo siguió durante la madrugada en plena ruta. El video generó debate en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un camionero que viajaba de San Juan a la La Rioja se hizo viral al mostrar las luces que lo acompañan desde el cielo.

Un camionero que viajaba de San Juan a la La Rioja se hizo viral al mostrar las luces que lo acompañan desde el cielo.

Un camionero compartió en TikTok un video grabado mientras circulaba por la ruta entre San Juan y Chepes, en La Rioja, donde registró unas llamativas luces que, según afirmó, lo acompañaron durante varios kilómetros. La publicación rápidamente se viralizó y reavivó las discusiones sobre presuntos fenómenos extraños en las rutas.

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El camionero causó impacto en redes sociales tras publicar un video en TikTok en el que muestra el llamativo fenómeno.

De acuerdo con el relato del conductor, el episodio ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando aún predominaba la oscuridad. En las imágenes puede observarse un punto luminoso que parece desplazarse en paralelo al vehículo y modificar su forma a medida que avanza el trayecto.

“No estoy loco, sé que me acompañan en la noche”, escribió el hombre en la publicación, junto a hashtags relacionados con fenómenos OVNI y experiencias paranormales.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un camionero grabó unas extrañas luces mientras viajaba de madrugada por la ruta entre San Juan y Chepes. El video se volvió viral en TikTok y generó todo tipo de teorías en redes: desde fenómenos atmosféricos hasta supuestos OVNIs. ¿Vos qué creés que era? Más info en @tiempodesanjuan #luces #ovni #ruta #sanjuan #tiempodesanjuan"
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El video, que fue difundido por Ariel Rodríguez, de Radio Caucete, y rápidamente se multiplicó en distintas plataformas, donde generó una ola de comentarios y teorías entre los usuarios.

Mientras algunos internautas consideran que podría tratarse de reflejos, luces de otros vehículos o un efecto atmosférico, otros sostienen que el registro muestra un fenómeno difícil de explicar.

El caso volvió a poner en debate los supuestos avistamientos y experiencias extrañas que suelen reportarse en rutas, especialmente en sectores alejados de centros urbanos y con escasa iluminación.

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